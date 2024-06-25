罷免謝國樑 綠助攻衝連署 藍批政治報復

基隆市長謝國樑。(本報資料照片)

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免 基隆市長謝國樑，第二階段連署人數已接近門檻，民進黨 市議員張顥瀚、鄭文婷服務處昨起提供連署服務；對於綠營化暗為明助攻，拆樑團體視為「合作店家」，強調推動罷免是公民自主性活動，基市府對此則表示「沒有回應」。

基隆市政府重新辦理東岸廣場（地下停車場、地上商場）招商，微風集團出線。市府原經營商場的主富服裝公司（NET），對1、2樓改建和3、4樓增建建物所有權有所爭執，市府2月1日凌晨強制點交引發爭議，讓罷樑人士迅速集結。

謝國樑除面臨罷免案，接管東岸商場、推動公益青年電動機車補助及飛灰處理招標案，也被人檢舉，其中接管東岸商場被控強盜等罪嫌，檢方以有特定告訴對象且有事實，將他字案轉為偵字案偵辦。東岸商場重新招商爭議，也引發市府、原得標廠商大日公司和協力廠商NET，三方對簿公堂，多起官司法院審理中。

山海公民拆樑行動成員五月起推動罷免案第二階段連署，成案門檻3萬792份，拆樑行動發言人李晏蓉昨說，已收到超過2萬8000份，如果達標會在7月8日前送交中選會。

國民黨 立委羅智強昨天指出，林右昌擔任基隆市長時，市府與大日公司簽訂促參合約開發東岸停車場，大日另找來NET主富公司興建2至4樓商場。去年約滿後，基市府重新招標由微風集團得標，但NET認為商場是公司資產不願移轉；綠營更趁機炒作，把前朝爛攤子賴在現任市長謝國樑頭上，發動罷免。

羅智強表示，大日提告，要求基市府支付商場興建費用5000萬元台幣(約154萬5997美元)，基隆地方法院21日一審判決市府勝訴。法官認定，市府並未要求增建商場，增建計畫是大日自己提出，且興建費用約定由大日出資，所有權則歸市府。判決也確認，大日與NET間的租賃關係，及增建商場工程費用分擔的約定，與市府全然無涉。法院已還謝國樑清白，但民進黨還在繼續亂罷免。

羅智強表示，罷免應是針對不適任的政治人物，但民進黨卻只以「罷免成功可能性」為考量，欲藉此突破少數困境，而將民主罷免機制變成政治報復的工具。唯我獨尊，順我者昌，逆我者亡。綠營用欺負立法院長韓國瑜那套欺負謝國樑，民眾千萬不要上當。最不適任該下台的，就是操作仇恨的民進黨。