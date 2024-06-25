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冷眼集／賴記者會 提問只點部分媒體 有失敞廳用意

記者 陳熙文
針對國會改革法案，賴清德總統下達釋憲指令，朝野關係勢必更加對立。(本報資料照片)
針對國會改革法案，賴清德總統下達釋憲指令，朝野關係勢必更加對立。(本報資料照片)

6月23日傍晚，總統府突然新增行程，預告賴總統將在隔天發表敞廳談話，題目鎖定各界關注的國會改革修法釋憲案。在此之前，雖然行政院和民進黨立法院黨團皆表明將針對國會改革法案聲請釋憲，但總統府的態度不是那麼明確，更少有人預料到釋憲第一槍竟由總統府開出。

總統府選在周日晚間發布訊息，媒體人解讀在操作上就是希望保溫、定調輿論，不但確保周一見報，消息可上各大報紙頭版，記者會一大早舉行，也可讓整天討論都圍繞著總統釋憲，顯見府方有備而來。

記者會選在總統府「敞廳」，有「大開大闔」寓意。正如多數演唱會需要暖場表演，昨天的總統敞廳談話首秀，非由總統直接開場，而是府方訴訟律師先做解釋，再讓主角賴總統壓軸。

有了律師說明「無聊的」法律問題，賴總統才能慷慨激昂地侃侃而談，包括「反對國會擴權，不是反對國會改革」、「總統是自由民主憲政的守護者」、「現在就是捍衛自由民主憲政的歷史時刻」等，雖然稍嫌矯情，卻不難看出賴總統企圖展現的高度和格局。

據了解，賴總統堅持在公開記者會中必須給予現場媒體提問機會，比起蔡英文總統任內長期未接受媒體採訪，賴總統似乎更有信心面對媒體。但美中不足的是，總統府發言人雖言明是以媒體舉手來決定提問順序，但實際被點到的記者，似乎集中在部分媒體，刻意排除特定記者。

賴總統接受提問時的眼光不斷環視記者席，毫無畏戰之意，選擇那些媒體提問若是出於幕僚的過濾，不僅讓賴總統少掉更多說明機會，也失去在「敞廳」談話要「開大門、走大路」的用意。

蔡英文 民進黨

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