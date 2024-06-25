冷眼集／賴記者會 提問只點部分媒體 有失敞廳用意

針對國會改革法案，賴清德總統下達釋憲指令，朝野關係勢必更加對立。(本報資料照片)

6月23日傍晚，總統府突然新增行程，預告賴總統將在隔天發表敞廳談話，題目鎖定各界關注的國會改革修法釋憲案。在此之前，雖然行政院和民進黨 立法院黨團皆表明將針對國會改革法案聲請釋憲，但總統府的態度不是那麼明確，更少有人預料到釋憲第一槍竟由總統府開出。

總統府選在周日晚間發布訊息，媒體人解讀在操作上就是希望保溫、定調輿論，不但確保周一見報，消息可上各大報紙頭版，記者會一大早舉行，也可讓整天討論都圍繞著總統釋憲，顯見府方有備而來。

記者會選在總統府「敞廳」，有「大開大闔」寓意。正如多數演唱會需要暖場表演，昨天的總統敞廳談話首秀，非由總統直接開場，而是府方訴訟律師先做解釋，再讓主角賴總統壓軸。

有了律師說明「無聊的」法律問題，賴總統才能慷慨激昂地侃侃而談，包括「反對國會擴權，不是反對國會改革」、「總統是自由民主憲政的守護者」、「現在就是捍衛自由民主憲政的歷史時刻」等，雖然稍嫌矯情，卻不難看出賴總統企圖展現的高度和格局。

據了解，賴總統堅持在公開記者會中必須給予現場媒體提問機會，比起蔡英文 總統任內長期未接受媒體採訪，賴總統似乎更有信心面對媒體。但美中不足的是，總統府發言人雖言明是以媒體舉手來決定提問順序，但實際被點到的記者，似乎集中在部分媒體，刻意排除特定記者。

賴總統接受提問時的眼光不斷環視記者席，毫無畏戰之意，選擇那些媒體提問若是出於幕僚的過濾，不僅讓賴總統少掉更多說明機會，也失去在「敞廳」談話要「開大門、走大路」的用意。