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覆議案落幕 藍委憂被罷免 綠營士氣低落

台灣新聞組／台北24日電
覆議案落幕，藍綠各有隱憂。國民黨立委憂罷免，向黨團總召傅崐萁表達要修選罷法；民進黨在國會戰線一再敗退，黨團總召柯建銘也鬧出信任危機。(本報資料照片)
覆議案落幕，藍綠各有隱憂。國民黨立委憂罷免，向黨團總召傅崐萁表達要修選罷法；民進黨在國會戰線一再敗退，黨團總召柯建銘也鬧出信任危機。(本報資料照片)

國會改革覆議案落幕後，藍綠各有隱憂。「青鳥」揚言發起罷免，新科藍營立委這段期間深受被點名困擾，私下向國民黨立院黨團總召傅崐萁表達要修「公職人員選罷法」。據了解，國民黨團沙盤推演法案快速通關可能性，最晚下個會期要闖關。仍有藍營立委表達，認同修法，但應避免掉入觀感不佳、被綠營操作的陷阱。

據了解，日前黨團大會中，不少國民黨立委直指選罷法猶如惡法，不少地方里長深受罷免之苦；但有藍營立委擔心此時修法，等於給綠營添柴火。也有藍營立委認為「不管修不修，對方都會提罷免」。

目前藍營針對選罷法修法版本，僅有國民黨立委許宇甄提出的草案，除主張「就職未滿一年，不得提議與連署罷免」，並增訂「罷免同意票數需超過被罷免人當選得票數」。相關修法內容在推出前，已和黨中央溝通過。

據指出，國民黨團經沙盤推演，認為最快的方式是近幾周，或在行政院長卓榮泰總質詢結束、約7月初將草案抽出逕付二讀，朝野協商進入1個月冷凍期後，於8月召開臨時會三讀闖關。

不過，國民黨立委牛煦庭說，黨內多數立委都認為現行機制不合理，也盼保護夥伴不受騷擾，所以支持修法，但修選罷法茲事體大，時機為何？如何因應民進黨攻擊？民眾黨是否願意支持？如何回應社會支持？這些都是修法實務上須考量的問題。

另有藍營立委也認為，如果要另闢新戰場，應先準備好論述，形成共識後再修法。

除了藍營面對罷免的隱憂，綠營立委士氣低迷，黨團總召柯建銘也鬧信任危機，遭質疑「尋戰」路線對談判沒幫助，只會讓人覺得國會烏煙瘴氣。民進黨內還直指，困境背後是國民黨「找不出下個王金平」。

民進黨立委私下表示，問題在於藍白現在整合不出一個可以統合意見、像前立法院長王金平一樣的人物，過去王金平可和柯建銘談，替在野向執政黨討資源，一起跳探戈，現在卻不是如此；柯建銘私底下也在抱怨，藍白成天杯葛，卻說不出來要談判什麼。

至於國民黨團有意修法提高罷免門檻，反制綠營可能發動的罷免立委行動，柯建銘則酸「想歸想，別做夢」。

覆議案落幕，藍綠各有隱憂。國民黨立委憂罷免，向黨團總召傅崐萁表達要修選罷法；民進...
覆議案落幕，藍綠各有隱憂。國民黨立委憂罷免，向黨團總召傅崐萁表達要修選罷法；民進黨在國會戰線一再敗退，黨團總召柯建銘也鬧出信任危機。(本報資料照片)

罷免 國民黨 王金平

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