釋憲戰開打 柯建銘批藍白賣台 挨轟立院毒瘤

國民黨主席朱立倫(右)23日到嘉義市宣講國會改革，批民進黨擔心過去弊案揭露才反對。(記者李宗祐／攝影)

行政院針對國會改革修法所提覆議案上周五遭否決後，總統府、行政院、監察院及民進黨 立院黨團，都可能聲請釋憲。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨秀出釋憲聲請書，高喊「我們有信心」，更轟藍白對抗憲法，就是要當中國大陸附隨組織賣台。國民黨 團隨即強力反擊，直批柯建銘只會用抹紅伎倆、造謠手段，不敢面對主流民意，只在同溫層取暖，是立院進步的毒瘤。

賴清德總統今上午將發表他任內首場總統府敞廳談話，以「守護憲政、保護人民」為題表明他對國會職權修法聲請釋憲的立場。民進黨秘書長林右昌昨天表示，相關單位的聲請釋憲文本周就會送司法院，展開大法官 審議程序。

民眾黨團總召黃國昌說，一旦綠營聲請釋憲，他願請纓出席憲法法庭言詞辯論；針對立法院的聽證、調查權，也將鎖定超思雞蛋採購案、綠能弊案、電信信令疑似外洩人民個資等案。

國民黨批評，民進黨欲透過釋憲包圍立院，國民黨立委羅智強更喊話要大法官別當「民進黨看門狗」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評藍營「打人喊救人，做賊喊抓賊」，強調釋憲是不得不的救濟手段，更是憲法賦予的權利。

柯建銘昨也批評，羅智強講這種話非常不禮貌。柯建銘說，立法院否決行政院的覆議案後，對岸馬上公布懲戒台獨分子方案，藍白兩黨和中國裡應外合，非常清楚，就是附隨組織，這是國安問題。他表示，民進黨團已撰寫聲請釋憲本文和緊急處分書（指暫時處分），擬具6大理由，黨團成員也在上周五全部連署完成，會在第一時間（總統公告法律生效）送出。

「在野黨何時配合中共？」國民黨團昨回批，民進黨拿不出證據，只會抹紅，沒看過任何國家的執政黨是用此方式對付在野黨，可謂民主奇觀；柯建銘只會用抹紅伎倆、造謠手段攻擊對手，沒有下限。

國民黨團強調推動國會改革決心不會改變，也籲大法官要擔任稱職憲法守護者的角色，審慎看待每一個經過完整討論、論述、表決所產生的條文。

針對林右昌前天批藍白賣力配合中國演出，國民黨主席朱立倫昨連跑高雄、嘉義宣講，批評民進黨怕弊案被揭露，才會反對到底，不斷抹黑、抹紅在野黨。朱立倫說，讓國會擁有調查權、聽證權，「這不是幾十年來民進黨蔡英文、陳水扁、賴清德的主張嗎？」林右昌如果再講違憲、抹紅、配合北京，那真的是太墮落了。

民眾黨主席柯文哲昨在台南說，國會改革法案特別是聽證權及調查權，哪一樣不是民進黨當年的主張？他要替立委黃國昌申冤，「過去12年沒變的是黃國昌，變的是民進黨」，「一旦有聽證、調查權，我看民進黨剉咧等」。

憲法規定立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布，傳有部分人士建議，既然民進黨認定國會改革法案是惡法，賴總統應拒絕簽署公布。知情人士昨天澄清，總統負有公布法律忠誠義務而非權力，若總統不公布法律，將使該法案處於不明狀態，破壞權力分立，總統難有不簽的空間。