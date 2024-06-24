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黑白集／賴清德要治國了 才到處借腦 也太遲了

黑白集
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片【作者：余承翰，日期：2024-06-24，數位典藏序號：20240520132920724】
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片【作者：余承翰，日期：2024-06-24，數位典藏序號：20240520132920724】

賴清德競選時不斷宣稱「準備好了」，稱要帶領國家走正確的路；但就任至今，卻看不出他做好治國準備。且看，眼前台灣問題一籮筐，如勞健保面臨破產、能源結構歪斜、貧富差距嚴重；賴總統放著不管，卻要增設三個委員會來凝聚各界意見，這像準備好嗎？

說來好笑，賴政府內不少新官，就是他在副總統時代結交的「讀書會」成員，因受賞識而被延攬入閣。誰知這還不夠，他還要把那些未能入閣的學界業界、甚至已在政府機構服務的人找來，再縱橫交錯組織成三個委員會。彷彿非要這樣「大頭大腦」的委員會加持，才顯得自己的決策頭上有光。

賴清德喜歡組織「讀書會」，當然是好事。然而，那是備位元首閒閒無事時的自我充實時光，為的就是有朝一日「登基」，可以點亮智慧建設家國，紓解民瘼。但眼前蔡政府留下的問題那麼多，例如缺電跳電天天發生，賴政府卻執意關閉核三，然後假意聲稱要研究氣候變遷對策。

再如少子化嚴重造成關校減招，勞健保岌岌不保，勞動部長何佩珊竟說「財務撥補就是一種改革」。若此話有理，那麼經長郭智輝為何大唱反調，聲稱不支持政府撥補台電？這些「清德讀書會」出來的人，為何素質如此參差？

該治國的時候，才發現書讀得不夠，還要到處「借腦」，也太遲了！(轉載自聯合報)

賴清德 健保 氣候變遷

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