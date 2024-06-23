我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

王金平訪中 現身昆山媽祖活動 與江蘇台辦主任同框

特派記者陳宥菘／昆山報導
立法院前院長王金平暌違5年訪問中國，22日上午出席昆山慧聚天后宮的宗教活動。（記者陳宥菘／攝影）
立法院前院長王金平暌違5年訪問中國，22日上午出席昆山慧聚天后宮的宗教活動。（記者陳宥菘／攝影）

在兩岸關係陷入低潮之際，立法院前院長王金平暌違五年再度訪問中國。王金平22日上午出席昆山慧聚天后宮的宗教活動，據了解，這是去年10月「昆山媽祖遊台灣」後，台灣媽祖的回訪活動，王金平以「台灣民意機構前負責人」身分出席祈福大典，並參與台灣媽祖文創好物聯展開展儀式。

揭幕後，王金平在昆山慧聚天后宮負責人孫德聰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下參觀展間。值得注意的是，江蘇省台辦主任練月琴也現身一同看展。

繼2019年返鄉祭祖後，王金平睽違五年正式訪問中國，本報系聯合報22日獨家報導，王金平此次訪中主要是受昆山台商協會會長、慧聚天后宮負責人孫德聰邀請，參加慧聚天后宮宗教活動。王金平此行7天6夜，於21日出發，預計27日返台。

不過，慧聚天后宮的活動僅在22、23日兩天，王金平23日在慧聚天后宮未公開受訪，後續的訪問行程也保密到家。

昆山慧聚天后宮是中國台商、台胞的媽祖信仰中心，在去年10月舉辦為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香締緣活動後，於22日舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基五周年」活動，邀請21間台灣宮廟回訪昆山，其中包含大甲鎮瀾宮、嘉義新港奉天宮、新北板橋慈惠宮、澎湖天后宮等。

在祈福大典上，王金平為主祭團成員之一，典禮司儀以「台灣民意機構前負責人」稱呼王金平。王金平並致贈同心閣大戲臺匾額予慧聚天后宮負責人孫德聰。隨後，王金平與孫德聰、顏清標、中國全國台企聯會長李政宏、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、國民黨前秘書長李乾龍等人，一同為台灣媽祖文創好物聯展揭幕。

揭幕後，王金平一行進入展間觀展，此時，江蘇省台辦主任練月琴也現身一同看展。王金平分享了自己的祖籍在福建泉州白礁，也談到鄭成功遭清軍擊退來到台灣安平。在大甲鎮瀾宮的展位上，顏清標向練月琴介紹大甲媽祖一年一度九天八夜的遶境活動，三人還聊到大甲芋頭。

展覽最後，設置有一台「扭轉乾坤」扭蛋機，王金平也在現場扭出「好運聖筊」鑰匙圈；練月琴則扭出「金榜題名文昌筆」。王金平一行約在展間待了20分鐘。看完展覽後，王金平隨後搭車離開會場。

王金平此次訪中，正值兩岸關係緊張的敏感時刻，他定調這是其個人宗教行程；媽祖是兩岸共同信仰，與政治無關。至於中方誰接待，他都「客隨主便」。有媒體報導稱，王金平還將見中國國台辦主任宋濤。

立法院前院長王金平暌違5年訪問中國，22日上午出席昆山慧聚天后宮的宗教活動，並參...
立法院前院長王金平暌違5年訪問中國，22日上午出席昆山慧聚天后宮的宗教活動，並參觀台灣媽祖文創好物聯展，江蘇省台辦主任練月琴也現身一同看展。（記者陳宥菘／攝影）
立法院前院長王金平暌違5年訪問中國，22日上午出席昆山慧聚天后宮的宗教活動。他在...
立法院前院長王金平暌違5年訪問中國，22日上午出席昆山慧聚天后宮的宗教活動。他在參觀台灣媽祖文創好物聯展時，分享自己的祖籍在福建泉州白礁。（記者陳宥菘／攝影）
昆山慧聚天后宮去年10月舉辦為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香締緣活動後，於22...
昆山慧聚天后宮去年10月舉辦為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香締緣活動後，於22日舉辦「2024傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」活動，邀請逾20間台灣宮廟回訪昆山，立法院前院長王金平受邀出席。（記者陳宥菘／攝影）

王金平 國民黨

上一則

正步連未向賴敬禮 黃埔校友會：榮民團體本就反對

延伸閱讀

美國佛教聯合會 宴請江蘇佛教代表團

美國佛教聯合會 宴請江蘇佛教代表團
台南武玄壇關公、媽祖「合婚」因律師聲明爭議又起

台南武玄壇關公、媽祖「合婚」因律師聲明爭議又起
曼哈頓「台灣巡禮」人氣鼎沸 北港朝天宮媽祖也迎請到場

曼哈頓「台灣巡禮」人氣鼎沸 北港朝天宮媽祖也迎請到場
新聞評論／柯建銘是鼓動喧鬧民主的歷史罪人

新聞評論／柯建銘是鼓動喧鬧民主的歷史罪人

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生