賴清德滿意度下滑 學者：民眾不喜歡政府當家鬧事

行政院所提國會改革覆議案遭國會否決後，總統府、行政院、監察院及立院民進黨 團都擬聲請釋憲。學者表示，過半民意支持國會改革，民進黨政府必須考量政治「後座力」，此外，賴政府面對三黨不過半的政治局勢，理應分享權力、誠懇與在野黨溝通對話，但賴清德 總統上任後卻採取對抗姿態，「民眾不會喜歡當家鬧事的政府」。

台北大學公行系教授劉嘉薇指出，覆議案遭否決，賴政府相關機關若覺得窒礙難行或違憲，聲請釋憲是權利，但這次通過的國會改革法案，主要內容是國會聽證權與調查權，釋字585號已確立立法院擁有聽證調查權，且國會改革相關法案，擁有過半的民意支持，民進黨聲請釋憲必須非常謹慎，若屆時釋憲結果不利，會有後座力，社會對賴政府的信任將大打折扣。

劉嘉薇也表示，賴總統面對三黨不過半的國會生態，應該分享權力、誠懇與在野黨溝通對話，而不是對抗，因為任何重大施政，都需要經過立法院這一關，如果沒有立院的支持，賴政府的施政也會受阻，「民進黨沒有對抗的本錢」。綠營發動釋憲甚至要推動罷免 在野黨立委，都會讓政治與社會更加對立，不是明智的做法。

台灣師大政治學研究所教授曲兆祥表示，賴總統剛執政就採取與在野黨對抗的姿態，反對黨自然也很難給予民進黨對話的空間，惡性循環之下，讓過去一個月來的政局相當不穩定。這樣的政治性摩擦，看在民眾眼裡會認為是「當家鬧事」，賴總統的滿意度下滑，與民眾不喜歡當家鬧事的政府有很大的關聯性。