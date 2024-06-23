創紀錄 國會改革法 4機關擬提釋憲

國會改革覆議案表決失敗後，民進黨立法院黨團昨天由總召柯建銘（左）、幹事長吳思瑤（右）召開記者會說明。（記者林俊良／攝影）

立法院會否決國會改革修法覆議案，執政黨提出聲請釋憲已箭在弦上，包括總統府、行政院、立法院民進黨 團、監察院都可能同時提出聲請釋憲。若四箭齊發，將創下釋憲先例。立法院國民黨 團呼籲，賴清德總統所領導的民進黨政府要提出國會改革法案釋憲案前，務必要三思而後行。

民進黨總召柯建銘表示，黨團一定會在最快時間提出釋憲，要等總統公告該法生效三天後；至於行政院、總統府、監察院是否提出釋憲都尊重，相信都會提釋憲，因為各單位職責不一樣，各版本釋憲文會有不同角度。

知情人士透露，民進黨團針對釋憲案已經邀請專家學者、黨籍立委開會討論，聲請釋憲事由大致擬定，將鎖定藐視國會罪範疇定義不清、違反比例原則、總統國情報告常態化、偵辦中司法案件立法院得以調閱等四大理由；同時也會提出暫時處分，確保大法官 作出釋憲解釋前，國會改革法案不得施行。

監察院主張，「立法院職權行使法修正案」內的調查及調閱權仍專屬監察院行使，已影響監察核心職能。秘書長李俊俋表示，有關聲請釋憲案，監察院尚在研議。

國民黨方面推測，大法官宣告暫時處分的可能性不低，可在國會改革法律生效後、暫時處分前的空窗期，立即發動國會調查權偵辦大案，彰顯國會改革法案必要性。藍營評估，可調查的時間不長，初步鎖定超思雞蛋案、數位身分證爭議等案。但國民黨內也提醒，釋憲案及暫時處分的程序，變數很大，後續的政治攻防及憲法法庭的可能處理方式，國民黨仍要謹慎因應。

面對即將登場的釋憲戰，國民黨立委羅智強表示，這一屆的大法官，全都由民進黨提名，大家對於大法官的立場有疑慮是正常的，但也正因如此，瓜田不納履，李下不整冠，所以大法官要更有自覺。

國會改革覆議案結束，後續還有釋憲、罷免延長賽，朝野持續動員全台宣講。國民黨主席朱立倫御駕親征，針對執政黨釋憲同時也將提出暫時處分，朱立倫表示，民進黨無所不用其極的在保護自己的政黨利益，為了鞏固自身權力，也怕過去弊案被揭露出來，所以不會留給社會大眾任何的空隙，只要中間有空窗期，國會進行調查，民進黨大概就撐不住了。

台北市長蔣萬安表示，過去民進黨立委也都曾提出國會改革法案，但現在民進黨用各種形式手段反對自己當初的提案，讓人精神錯亂。當民進黨執政之後，在野黨提國會改革法案，卻是國會擴權、毀憲亂政，「民進黨的雙標已經造成國家社會撕裂更加嚴重，而且無法解決民生經濟問題」。

民進黨稱國會改革是國會擴權，民眾黨黨主席柯文哲反嗆，國會改革有沒有擴權他不知道，但他看到的是總統擴權設置三大委員會，以後決策責任誰要負責，賴清德不要有權無責躲起來。