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趁雙城喊話「解放軍機不擾台」 蔣萬安重申：該反映都會反映

記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安出席特教、國小學生市長獎等頒獎典禮。（記者林麗玉／攝影）
蔣萬安出席特教、國小學生市長獎等頒獎典禮。（記者林麗玉／攝影）

北市前市長柯文哲任內最後一次雙城論壇，因違反議會附帶決議，107萬元費用不予核銷成呆帳。柯妻陳佩琪嗆蔣萬安，若開繳費單會立刻轉帳，勿雙標；民眾黨立委黃珊珊也要求議會要用同樣標準對待蔣萬安。蔣萬安今被問及，會不會趁雙城論壇向對岸反映解放軍機不要擾台。蔣說，「我們該反映、都會反映」，並強調兩岸愈緊張嚴峻，愈需要溝通交流。

蔣萬安23日上午出席特教、國小學生市長獎等頒獎典禮，媒體問蔣，柯文哲最後一年雙城論壇費用成呆帳，白營要求議會比照辦理，要求蔣萬安要自付雙城論壇經費？蔣萬安說，這筆呆帳是111年前市府雙城費用，因違反議會決議無法核銷，他承接這個問題，中央審計部要求市府繼續與議會溝通，市府也會依照議會決議辦理。

蔣萬安強調，雙城論壇是從前市長郝龍斌任內開始舉辦，到現在已經連續舉辦14屆，而且簽署45項MOU，都會依照對等、尊嚴、善意、互惠原則進行，兩岸關係愈緊張愈需要溝通交流，這是他一直強調的，市府也會依照法律、相關規定、過去慣例來辦理。

對於白營認為蔣萬安要自己出錢辦？別雙標，蔣萬安說，北市府都是依照議會決議，議會在去年也參與雙城論壇到上海進行市政交流，都是依照規定、議會決議、及相關慣例，來辦理雙城論壇。

媒體追問蔣，雙城基於善意等四原則，不過近期解放軍機仍不斷擾台，會不會藉著雙城論壇向對岸來反映，蔣說「我們該反映、都會反映」，他再度強調，兩岸之間愈緊張愈嚴峻、愈需要溝通交流」，雙城論壇是目前兩岸之間，唯一僅存官方交流管道與平台，市府非常珍惜，也會依照對等、尊嚴、善意、互惠原則進行。

解放軍 柯文哲

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