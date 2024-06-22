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旗隊斷旗才不向賴清德敬禮？ 陸官校友還原黃埔百年校慶

記者程平／台北即時報導
陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校一百周年校慶」，陸軍官校校友連以舊式正步，氣勢不減當年的通過觀禮台。(聯合報系資料照片)
陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校一百周年校慶」，陸軍官校校友連以舊式正步，氣勢不減當年的通過觀禮台。(聯合報系資料照片)

陸軍官校16日舉辦黃埔軍校創校百年校慶，畢業多年的學長也專程返校踢正步，不過，校友連以正步分列通過司令台時，旗隊卻沒有倒旗向賴清德總統敬禮。陸軍官校專科班校友會理事長羅睿達說，原本許多榮民團體就反對正步連向大閱官敬禮，加上當天上午迎旗儀式時發生斷旗事件，臨時找不到替代旗杆。

有陸官校友在臉書貼文指。16日早上7時30分校友連要前往陸官校部司令台前的迎旗儀式，卻發生了斷旗杆的現象，就說是先賢先烈們給的指示「不能倒旗」，所以當天正式校慶典禮，退伍老兵所組成的正步連通過司令台前敬禮時，旗隊不向主持長官賴先生敬禮。

當天人在現場的羅睿達說，這次的旗隊包含中央軍事院校校友會會旗、退伍軍人協會會旗及陸官校友總會會旗等，這些都屬於一般社團，所以原本就有許多榮民團體不允許正步連向大閱官致敬，當天列子中就有很多人沒有擺頭敬禮；況且，當天上午發生斷旗事件，臨時找不到替代旗杆，正式閱兵分裂開始後，當然就不能倒旗致敬，連老天爺都不讓倒旗。

羅睿達說，這次校友會組成正步連參加陸官校慶，就是希望能傳承黃埔精神，把正步踢好，他認為，禁止正步的人就是不了解黃埔的人。羅睿達說，政治不該干涉軍事，大家可以去問問這次參加官校校慶踢正步的學生，從來沒有一件事能這樣讓他們激發團隊的默契及榮譽感，國防部長顧立雄雖然現在在軍中被稱為「福利雄」，但福利不是作戰唯一需求，提升榮譽感，才更應該去考慮。

福利 賴清德 國防部

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