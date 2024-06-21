綠能很簡單？童子賢：政府不該誤導

和碩董事長童子賢。（記者葉信菉／攝影）

曾公開表態挺核能的和碩董事長童子賢，獲賴總統延攬出任「國家氣候變遷 對策委員會」副召集人，童子賢昨(21)天表示，所有的能源選項，重點是要對台灣有利，這裡面包含要讓台灣能夠減少碳排；他未來進入委員會之後會與賴總統交換意見。他更直言，反核者大多也是愛台灣的環境，但不該讓大眾誤以為綠能 很簡單就能達到，實際上可能要損及許多海洋生態、農田土地，才能滿足綠能發電達標的需求。

童子賢昨天上午與經濟部長郭智輝出席「財訊五十周年慶祝茶會」，下午現身力挺同志團體活動，也對記者暢談他對能源議題的看法。

「全用光電 需十個北市大」

童子賢表示，現場許多社會參與者都是反核支持者，有許多位都對他的立場很好奇，跑來問他為什麼支持核能。他說，氣候變遷愈來愈嚴重，2030年如果沒有辦法改善，地球溫度會提高1.5度。他理解反核者大多都是愛護環境，但現在看不到對應的解方，且台灣碳排仍相當高，這對愛護台灣環境來說，是一種矛盾作法。

童子賢說，台灣土地小，核能最大優點就是土地使用少，只要充分利用現有核一到核四廠房土地，就可能提供台灣70%電力，其實不需這麼多核電，而是有機會設定成綠能與核電各約30%。

童子賢擔憂，若全部百分之一百用太陽能板發電來滿足從現在到未來10年的台灣電力，需要10到12個台北市面積的太陽能板，會嚴重影響農業甚至摧毀森林與綠地生態。他呼籲要小心規畫限制太陽能面積，最好是讓核電來幫一半的忙。

「很氣…花蓮砍森林建綠能」

童子賢是花蓮出生，他說，這幾年他觀察到，連花蓮鳳林都嘗試把台糖種植森林砍掉，就為了建置綠能，實在讓他非常生氣。他也認為，政府不該誤導大眾，開發綠能並不是想像中這麼容易，而是可能需要損及許多海洋生態、農地，才能滿足綠能需求。

童子賢說，他也看到愈來愈多國家，通過法律增加核電設備，現在也有核融合的發電趨勢，核能發電同時增加綠能，這在許多國家都是雙向並行的。前幾天國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西公開說，若無核能，無法實現2050年全球脫碳。

郭智輝昨天也被問及執政黨的「核能立場是否轉變」？郭智輝說，經濟部必須依現有法律規範行事，「未來怎麼做法，外面討論命題滿多的，我們都參考」。不過就經濟部的立場而言，目前不會有其他多餘的動作。