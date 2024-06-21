馬英九任總統時 曾推委員會法制化 被民進黨擋下

賴清德總統宣布成立3大任務型編組委員會，遭質疑沒有法源基礎。其實，早在前總統馬英九任內，就曾提出修法，擬將總統府成立委員會法制化，但遭民進黨反對。(本報資料照片)

賴清德 總統成立三大委員會，遭質疑無法源依據。前總統馬英九 任內曾提修法，將總統府成立委員會法制化，但遭民進黨 反對，時任民進黨立院黨團總召柯建銘在司法委員會審查時抨擊馬英九「不要想擴權、做太上皇帝！」如今賴總統成立委員會並親自擔任召集人，民進黨卻噤聲不語，還盛讚總統勇於承擔。

扁政府時，時任總統府秘書長游錫堃曾送交立法院的書面報告載明「增訂設立各種委員會等之法源依據」。不過，扁政府從未為此修改過「中華民國總統府組織法」，替總統府內的任務編組制定法源。

到了馬政府執政，曾修改總統府組織法為委員會訂定法源依據，增列條文明定「總統府因業務需要，府內得設各種委員會，委員均為無給職；所需工作人員，就本法所定員額內派充之。」

時任總統府秘書長詹春柏向立法院說明，委員會是臨時的諮詢性質，任務完成就解散，且這些委員會不是決策單位，只是諮詢單位。柯建銘當時質問，「是不是要成立國家統一委員會？」「總統府得設各種委員會」到底是指哪些委員會？並揚言要杯葛到底。

根據立法院公報，柯建銘當時直指「馬英九要推三合一，既要當總統、黨主席，還要兼太上行政院院長」，總統府要設立各種委員會，目的是想成立國統會。詹春柏駁斥，「不是要設國統會，那是你想的。」並說修正案通過後，將把財經諮詢小組納入委員會。

柯建銘批評這是疊床架屋，總統府有國安會，國安會本就有財經組；過去運作這麼久了，這個政府不是今天才成立的，「不是總統府不設立各種委員會，馬英九就做不下去！」柯更批，「馬英九不要想擴權、做太上皇帝！沒有那個屁股，就不要吃那個瀉藥。」

當天經協商後，總統府組織法送出委員會，第十四條之二除將條文中「因」字修正為「應」字外，其餘照案通過。不過，此案在二讀後由於民進黨團提復議，建議不予增訂，國民黨也未堅持，該條文遭刪除。

賴清德總統在總統府成立三個委員會且任召集人，被質疑是搞大總統制，讓行政院長變小弟；台北市長蔣萬安昨說，看起來賴總統想要透過三個委員會，更直接主導行政院的決策，總統可能需要與院長卓榮泰有更多溝通、加強互動，甚至也會需要如賴所說，需要磨合的時間，但未來不管有無憲政問題，或機制運作成效如何，三個委員會都需要接受民眾的檢驗。

國民黨立委翁曉玲在立法院質詢時也對此表示，賴總統牢牢掌握行政權，做小行政院，閣揆卓榮泰的角色和功能只是代主受過。卓揆回酸，只要（立法）委員不為自己創設權力，「行政院還是最高機關，不用為我擔心。」