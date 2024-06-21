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趙少康批賴清德當家鬧事 不想朝野和解

台灣新聞組／台北21日電
行政院針對在野黨提出的國會改革提出覆議案21日投票，「青鳥行動」反擴權團體20日晚在立法院外舉辦活動。(記者蘇健忠／攝影)
行政院針對在野黨提出的國會改革提出覆議案21日投票，「青鳥行動」反擴權團體20日晚在立法院外舉辦活動。(記者蘇健忠／攝影)

行政院主張國會改革法案窒礙難行提出覆議，立法院今天將表決，場外「藍鷹」對決「青鳥」藍綠各自動員。公民團體為表達支持覆議案，號召民眾聚集立法院外，希望重現「青鳥行動」萬人響應場景，不過，昨天一度僅百人到場，甚至出現維安警力比民眾還多的情形，但昨晚人數逐漸增加。藍營今也發動群眾上街，國民黨主席朱立倫將親自宣講，呼籲全民力挺國會改革讓弊案現形。

戰鬥藍發起人趙少康昨也發出召集令，呼籲認同戰鬥藍的朋友們不要讓「藍鷹」孤單，今早集結立法院外青島東路，用實體行動聲援國會改革，共同迎接勝利。民進黨秘書長林右昌今早也將赴立法院替民進黨團加油打氣。

立法院日前三讀通過國會改革法案，遭部分公民團體質疑是國會擴權，聚集上萬人在立法院外抗議表達不滿。因應行政院提覆議案，立法院前天跟昨天召開全院委員會進行答詢，今天將針對覆議案表決。台灣公民陣線及經濟民主連合等公民團體連續3天聚集立法院外青島東路跟濟南路，表態支持覆議的立場。

但相較先前青鳥行動聚集人潮，號稱有10萬人聲援，這次青鳥慢飛，昨天青島東路跟濟南路人潮稀稀落落，估計僅百人到場，警力甚至比群眾還多，形成強烈對比。

藍營今天發起「藍鷹行動」力抗綠營「青鳥行動」。趙少康批評賴清德總統當家鬧事，明知覆議案表決會輸，還是硬要到立法院闖關，就是看準即使覆議失敗，行政院長卓榮泰也不用下台，執政黨一點損失也沒有，反而可以藉此動員綠營支持者操作對立。

趙少康批評，民進黨在各縣市辦的宣講會，沒有針對國會改革內容講理，只想方設法推動罷免國民黨立委，能在立法院多一席是一席。賴總統至今不面對他是雙少數總統的事實，還是把在野黨當空氣，人事案、法案都自己硬幹，目中無人，不想讓朝野和解、讓陽光照進立法院。

民進黨 趙少康 國民黨

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