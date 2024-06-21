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覆議案表決 藍甲動 綠稱不杯葛 場外青鳥對決藍鷹

台灣新聞組／台北21日電
國會改革覆議案，朝野21日上演表決大戰，國民黨團20日展開夜守議場行動。(記者曾學仁／攝影)
國會改革覆議案，朝野21日上演表決大戰，國民黨團20日展開夜守議場行動。(記者曾學仁／攝影)

立法院接連兩天審查國會改革覆議案，朝野今天將正式上演表決大戰，場外則有「青鳥」對決「藍鷹」。儘管朝野協商已簽字、民進黨團多次強調不會惡意杯葛，但朝野彼此仍極度不信任，國民黨團昨下午緊急動員藍委進議場，並於下午4時展開夜守議場行動。立院場內場外山雨欲來氣氛詭譎，也將於表決戰後一觸即發。

外界預估覆議案在藍白聯手下，被否決的可能性極高，下一個戰場將是釋憲大戰。民進黨立委郭國文昨質詢時問行政院長卓榮泰，假設覆議案失敗，行政院會在何時提出釋憲案？卓榮泰表示，如果覆議案沒辦法順利成立的話，依照憲法行政院要接受，但還是有其他憲法救濟管道，將與公法學者、行政院會內部討論，於「法律生效後提出釋憲」。

此外，據了解，民進黨團也已著手研擬釋憲文字，除了程序面，抨擊藍白審查法案時沒收委員會、不併案協商及黑箱喬條文外，也實質條文提出違憲理由，包括總統國情報告即問即答，立法院調查權、聽證權、人事同意權涉嫌侵犯行政權，也會同時聲請暫時處分。

行政院日前針對攸關國會改革的「立法院職權行使法」、「刑法」修正案提出覆議，立法院全院委員會連續兩天審查完畢。朝野黨團協商日前簽字，將於今天上午進行記名投票表決；國民黨團為防覆議案生變，昨早特別以「特急件」發出甲級動員令，藍委於下午2時進場，預防綠營無故杯葛議程，並在下午4時動員藍委輪班卡位夜守議場。

另外，國民黨昨日也特別開黨團大會沙盤推演各種可能，考量立院曾發生圈票區被搬走等事件，國民黨今日對於護送立法院長韓國瑜上台、保護投票設備等都有應對策略，力求議事順利進行。

昨天全院委委員會結束時，爆發一段插曲。國民黨立委徐巧芯發現民進黨立委洪申翰疑似將睡袋放在議場內，徐巧芯還上前詢問「是想把主席台當露營區嗎？」洪申翰事後表示，睡袋是拿來「靠腰」用的，他並開酸國民黨對覆議太心虛才出現幻覺。

白營方面，立委黃國昌昨被問攻防策略時說「就按照議事程序好好投」，並稱當時朝野協商時曾提議把不占領主席台寫入協商內，但民進黨團總召柯建銘說「這個不用簽啦」、「民進黨絕對不會做這樣的事」，他希望可以相信柯。

藍白喊話勿杯葛議事，民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團今將固守議場並依循議事規則，不會有任何惡意杯葛行徑，也呼籲場外立場不同的民眾相互尊重，保持理性和冷靜。國民黨團書記長洪孟楷則批，每次破壞規則的就是民進黨立委，敬告綠委千萬別再鬧事。

行政院長卓榮泰(左)20日表示，如果覆議案沒辦法順利成立，將提出釋憲。(記者曾學...
行政院長卓榮泰(左)20日表示，如果覆議案沒辦法順利成立，將提出釋憲。(記者曾學仁／攝影)

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