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卓榮泰挺國會聽證權、調查權 前提是合憲

記者張睿廷、屈彥辰、王千豪／台北21日電
行政院長卓榮泰赴立法院就覆議案說明。(記者曾學仁／攝影)
行政院長卓榮泰赴立法院就覆議案說明。(記者曾學仁／攝影)

行政院長卓榮泰昨天為國會改革法案覆議案赴立法院備詢，與在野黨立委舌戰交鋒。在野黨立委要求行政院不可再用「毀憲亂政」形容立法院提出的法案；國民黨立委黃健豪更直接問卓榮泰是否支持調查權、聽證權？卓榮泰回應，如能在合憲合法情況下讓立委行使權利，「我認為是一種進步的展現」。

民眾黨立委黃珊珊質疑行政院與大法官爭搶憲法解釋權，卓榮泰對此否認，但他同意行政院不是憲法解釋單位，憲法解釋權在憲法法庭，尤其解釋憲法，非由民進黨團總召柯建銘或行政院長解釋，在野黨通過的法案不一定是毀憲亂政。黃珊珊則要求卓榮泰以後不要用「毀憲亂政」形容立法院提的法案，行政院也不要自詡為違憲審查機關。

黃珊珊也詢問，政院提出覆議全部國會改革法案，卓揆是否知道其中哪幾條是民進黨團版本？是否知道可以部分覆議？若認法條不佳，是否提出修法版本？卓榮泰說，行政院是憲政機關，對於憲法權利被侵害都有義務提出憲法救濟。

至於落實建立聽證調查制度，卓榮泰表示，這是他們的信仰，希望讓國會更有效率，行政院與立法院共同努力，是國家及國人的共同期待。

立委質疑為何決定要覆議國會改革案的全部法條？卓榮泰說，行政院是與公法學者、專家討論後，決定全部覆議。國會改革不宜由行政院提出。是因這牽涉到機關、法人、人民、團體，所以行政院才會提出覆議案。

國民黨立委王育敏則提問，行政院針對國會改革法案每一條都提出覆議，難道沒有一條認同？沒有一條可以落實？卓榮泰說，整部法案提出覆議主要是需要重新檢視內部（條文），因為條文之間有矛盾之處，所以行政院才就整部法案提出覆議。

黃健豪質詢時問卓榮泰，是否支持立法院應當要有調查權及聽政權？卓榮泰說，這並非是他支持與否的問題，而是憲法釋字五八五號有明確的規定。如可在合憲、合法的情況下，讓立委能展現權力，他認為這是一種進步的展現。

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