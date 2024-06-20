84%連任綠委曾連署國會改革 羅智強：都是憲法白痴？

國民黨立委羅智強。(聯合報系資料照片)

立法院今（21）日將表決行政院就國會三讀通過的國會改革法案提出的覆議案，19日及20日行政院長卓榮泰接受立委質詢。前立委林濁水批行政院長卓榮泰說法，當前總統陳水扁 等是憲法白痴。國民黨立委羅智強說，林濁水說法還客氣了，連任的綠委有31位，當中有84%曾連署過國會改革法案或提案，請問過去的他們是憲法白痴，還是今天的他們是憲法白痴？

民進黨 團總召柯建銘稱行政院覆議案報告書從維持憲政體制及尊重憲法原則上立論，見解無懈可擊，必留立法院青史、國會永誌於錄，當之無愧。卓榮泰以最高行政機關、憲政機關的閣揆身分，加以本身是法律人，用四兩撥千斤、不急不徐之語，完勝國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌以降所有藍白立委。

林濁水則在臉書貼文說，他震撼卓榮泰竟說過去民進黨許多國會調查權、藐視國會罪的提案，掌握國會多數也沒通過是因為有違憲之虞，意思是台大大律師陳水扁等提案人都是憲法白痴，令他太震撼了。

羅智強說，一群憲法白痴。柯建銘也好，卓榮泰也好，不是他們是憲法白痴，就是賴清德 總統、前總統陳水扁、駐日代表謝長廷等是憲法白痴。這段時間審議的國會改革法案，是過去30年幾乎所有民進黨先進曾推動過的。林濁水昨發文怒斥，照卓榮泰的說法、柯建銘所謂無懈可擊的政院覆議，請問陳水扁、謝長廷、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍是憲法白痴嗎？林濁水還客氣了。他可以繼續加，請問賴清德、高雄市長陳其邁、行政院副院長鄭麗君是憲法白痴嗎？

羅智強指出，現任51席綠委裡，連任者有31位，連任綠委當中有84%曾連署過國會改革法案或提案，請問過去的他們是憲法白痴，還是今天的他們是憲法白痴？無懈可擊的說法去對過去的柯建銘自己講，要嘛以前是憲法白痴，要嘛現在是憲法白痴，柯建銘自己選。

至於柯建銘說更危險的時刻要來了，羅智強酸，對民進黨這個黑箱政府，當然是更危險的時刻要來。