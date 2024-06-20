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賴清德上任1月兩岸表現如何？侯友宜：台海關係仍緊張

記者葉德正、李成蔭／新北即時報導
新北市議員陳世軒表示，新北民防人員訓練、招募應重新檢討。（記者葉德正／攝影）
新北市議員陳世軒表示，新北民防人員訓練、招募應重新檢討。（記者葉德正／攝影）

賴清德總統上任一個月，台海周邊發生軍演、淡水河偷渡情形，民眾黨新北市議員陳世軒20日總質詢，詢問新北市長侯友宜對賴一個月兩岸情勢表現？侯表示，台海關係還是處較緊張位置，盼能穩定、慢慢降溫，對賴清德的「首戰即終戰」侯表達「反對」，他認為總統有責任選擇避戰，戰爭不是我們樂見。

侯友宜說，總統上任期待兩岸多溝通交流，互相釋出善意，在平等、尊嚴友善底下交往，兩岸需要和平，一定要經過一段時間，大家多往來才能達成彼此信任，總統上來目前為止，他希望面對兩岸，更要讓我們尊嚴友善跟對方好好溝通。

陳世軒說，去年三黨候選人共識備戰才能避戰，賴總統說實力才是真和平，還要成立全民防衛委員會，但過去8年下來只看到抗中保台，現在更保送淡水，讓前解放軍偷渡淡水上岸。

侯友宜回應，真的是很離譜一件事，對方在淡水河口逗留50幾分鐘，撞船才通報，海巡、國安團隊應該要好好檢討。

陳世軒強調，市長是戰時、新北市最高指揮官、民防總指揮，要讓敵方、也要讓我方相信我們有準備的，北市緊急避難物資在公所網站都能看到，包括到期日、保管人都有，新北卻看不出來。

陳世軒也指出，侯在競選總統時，曾提倡要設立全民防衛委員會，回來當市長以後，是否有針對民防改善？目前民防人員不僅年紀較大，訓練時數也只有8小時，市府編列預算聯誼費用多達39.2％，但教育訓練48萬元只有占1.2％，他認為應該要增加汰弱留強機制，並加強訓練內容。

侯友宜表示，市府針對避難處所、物資都已陸續盤點完整，另外針對全民防衛動員、訓練等等，市府都有在準備。

對於民防部分，侯友宜坦言教育經費確實較少，他允諾增加經費；警察局長廖訓誠說，民防隊員幹部本身都有自己工作，相關訓練規畫都要盡量考量到，但陳世軒認為，發生戰爭不能說「我在上班」，市民預算，不該只去拿去交際，而是要做好備戰準備。

陳世軒也提到，民防編制3450人，現有2867人，但每年動員情況不佳，2021年動員462人、2022年1000人、2023年1052人，動員不到一半，市府應該加強動員，平時就要做好準備。

侯友宜說，在相關演練，可以動員民防人力到現場，起碼能夠觀摩學習。

侯友宜 賴清德 預算

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