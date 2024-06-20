國會改革修法 民調：47%挺覆議 41%支持若未通過倒閣

行政院長卓榮泰針對覆議案進行報告及備詢。(記者曾學仁／攝影)

立法院今明兩天召開全院委員會，審議行政院針對國會改革修法提出的覆議案。鏡新聞今天公布最新民調 指出，47.4%民眾支持行政院提覆議，25%不支持；若覆議案未通過，41%民眾支持立法院提出倒閣，37.5%則不支持。若立院提倒閣，44.4%民眾不支持總統解散國會，有41.7%民眾則表達支持。

鏡新聞民調指出，47.4%民眾表示支持行政院就「立法院職權行使法」移請立法院覆議；25%民眾表示不支持，27.6%未表態。進一步詢問民眾，若立法院決議維持原案，41%民眾表示支持；立法院若對行政院長提出不信任案；37.5%民眾表示不支持，21.5%未表態。

民調指出，若立法院對行政院長提出不信任案，41.7%民眾表示支持行政院長在提出辭職時呈請總統解散立法院；44.4%民眾表示不支持解散國會，13.9%未表態。

此外，國民黨 立院黨團總召傅崐萁積極推動的花東三法，民調顯示，58.1%近六成民眾不支持，僅29.8%支持，12.1%未表態。

賴清德總統就職將滿月，針對新政府滿意度調查指出，48.5%民眾認為滿意、32.1%不滿意；而對卓榮泰內閣團隊整體施政表現，有47.9%民眾表達滿意，31%不滿意。至於內閣閣員滿意度調查，經濟部長郭智輝居首，國防部長顧立雄第二，內政部長劉世芳第三。

不過，高達81.8%民眾針對內閣閣員滿意度調查時，回答不知道、沒意見、很難說、不關心，顯示內閣上路近一個月來，民眾對閣員的熟悉度有限。

另外，有關國會方面，民進黨 立委整體表現，47%民眾表示滿意、43.5%民眾表示不滿意；國民黨立委整體表現，32.4%民眾表示滿意；57.8%民眾表示不滿意；民眾黨立委部分，有30.4%民眾表示滿意；56.8%民眾表示不滿意。

在國會黨鞭信任度調查部分，20.8%信任民進黨團幹事長吳思瑤、15.7%信任民進黨團總召柯建銘，其次有11.8%民眾表示最信任國民黨團書記長洪孟楷、7.2%民眾表示最信任國民黨團總召傅崐萁，民眾黨團黨鞭黃國昌信任度16.9%，11%民眾表示都不信任，15.6%不表態。

在政治人物信任度方面，民調指出，36.2%民眾表示最信任高雄市長陳其邁，20.2%民眾表示最信任台中市長盧秀燕、11.6%民眾最信任台北市長柯文哲、9.6%民眾表示最信任立法院長韓國瑜、8.7%民眾表示最信任台北市長蔣萬安、3.5%民眾表示最信任台南市長黃偉哲、1.4%民眾表示最信任國民黨主席朱立倫、3.2%表示都不信任、5.6%不表態。

在受訪者政黨傾向方面，民進黨為41%、為今年一月調查以來最高，國民黨為22.3%，民眾黨則是從今年一月初的21.5%持續滑落至17.1%，時代力量2.6%，其它政黨為17.0%。

此次民調由鏡新聞委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。調查時間自6月16日至6月17日，於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本為市話535人、手機537人，共1072份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。