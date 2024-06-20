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新聞評論／當家鬧事、沉湎抗爭 鬥雞總統在乎人民？

聯合報社論
國會職權修法覆議案21日將表決，多個公民團體發起「公民反國會濫權，重返立院集結行動」。（中央社）
國會職權修法覆議案21日將表決，多個公民團體發起「公民反國會濫權，重返立院集結行動」。（中央社）

賴總統就職滿月，伴隨而來的是重挫10個百分點的民調，短短一個月流失近200萬人的支持。此一數字，形同宣告賴總統的蜜月期提前結束；他再不積極作為，支持度將雪崩式流失。這樣的發展並不令人意外，賴清德口頭上說要「團結台灣，深化民主」，但他的所作所為卻是在激化對內、對外的對抗，甚至動員黨員和群眾上街抗爭。從賴清德身上，人們見識到了比陳水扁更好鬥的少數總統。

（報版刪 ）賴清德就職演說拋出「新兩國論」，引發中共軍演；接受時代雜誌專訪時，他辯稱完全沒有挑釁的意思，卻刻意拉馬英九下水。很顯然，他搞不清「兩國」和「兩岸」的語意分野，卻恣意暴衝製造國家凶險。在黃埔百歲慶典上，他更厲言要求國軍「絕不能敵我不分，敵友不分」，「更不能接受首戰即終戰的投降主義」。他高舉戰旗，藐視和平，無視人民對戰爭的厭惡。人們看到的賴清德，其實是一個「『不務實』的台獨工作者」，讓人擔心會「吃緊弄破碗」的那種。

賴清德的「不務實」，清楚反映在幾個面向：第一，他無法適當區隔「賴總統」和「賴主席」的角色，更多時候是「以黨領政」思維掛帥，這和民進黨當年批評的威權時期國民黨沒有兩樣。第二，他忽略卓榮泰領軍的內閣迄無表現的事實，放手讓民進黨立委任意「修理」或「羞辱」內閣部長。第三，他重演在台南市長任內兩百多天拒進議會備詢的驕蠻，讓行政院藉由對國會改革法案的覆議，加深行政權和立法權的對立。第四，他利用黨和側翼發動青鳥行動，並透過全台宣講拉高衝突，目的在醞釀下一波對藍營立委的罷免風潮。

賴清德的每一項抉擇，都顯示了他的偏執。當輿論不斷提醒他是「雙少數總統」，他卻保持高調，拒絕表現任何謙抑。他不僅在內閣人事上大權獨攬，在國政決策上也不聽取不同意見，更拒絕向國會妥協或謀和。對他而言，談「民主」或「遵憲」，都只有一個「賴清德判準」，全憑其個人心證而定，完全不顧民主法理。無論當年的台南議會抗爭或今天的國會杯葛，賴清德追求的都是他個人的勝利，不惜犠牲國家體制。然而，執政黨發動群眾包圍國會的「反民主」作為，讓外界聯想到當年希特勒與納粹的崛起，不都是因為掌權者「當家鬧事」藉以擴權的同一戲碼？

這樣的戰法，賴清德是一脈相承了新潮流的傳統。當年新潮流前身的「編聯會」就主張群眾政黨路線，藉由街頭路線鬥爭主張「體制內改革」的公政會，用抗爭行動凝結意志換取選票，一直是綠營維持政黨動能的法則。即使如今長期執政，民進黨仍然無法忘情街頭，一次次街頭行動都是為了民進黨固權奪權而生。當野百合、太陽花的「覺青」們，一個個成為綠營高官，他們追求的國會改革被拋到哪裡了？如今，民進黨竟還發動「青鳥」抗議國會改革法案，難道不自覺荒謬嗎？

民進黨口口聲聲「護民主」，自己卻在議場大打出手，從不肯讓國會有正常運作的機會。不僅如此，還在場外發動群眾抗爭來威脅議事，並企圖用罷免手段改變國會結構。如此野蠻的做法，究竟把民主放在哪裡？更惡劣的是，執政者不斷以「受中國指揮」、「第五縱隊」等語來抹紅在野政黨，一而再、再而三的綠色恐怖鬥爭手段登場，人民看得到任何「民主」與「進步」的跡象嗎？宣稱要捍衛國家的賴清德，請別再當街頭鬧事的鬥雞主席，先拿出點治國的本事來造福人民好嗎？(轉載自聯合報社論)

賴清德 民進黨 罷免

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