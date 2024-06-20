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國會改革覆議案6月21日表決 藍白否決勢在必得

台灣新聞組／台北20日電
行政院長卓榮泰（前右）19日就行政院針對國會職權修法移請立院覆議案，率相關部會首長赴立院說明。（中央社）
行政院長卓榮泰（前右）19日就行政院針對國會職權修法移請立院覆議案，率相關部會首長赴立院說明。（中央社）

行政院所提國會改革覆議案，立法院明天將投票表決。立院昨天及今天舉行全院委員會審查覆議案，朝野脣槍舌戰。行政院長卓榮泰報告時提出6大理由，稱國會改革法案有違反憲法民主、權力分立原則，令政院窒礙難行；賴清德總統也期盼朝野在48小時內充分討論，重新思考覆議案。

朝野將於明天正式對決，藍白陣營心意已決。國民黨立法院黨團下達動員令，全力反對政院所提覆議案；民眾黨團總召黃國昌昨天也正式表態，8名立委一致投下反對票。

立法院5月28日三讀通過攸關國會改革的「立法院職權行使法」及「刑法」修正案，行政院認為窒礙難行提出覆議，立法院接連兩天舉行全院委員會審查。卓榮泰昨率領相關部會赴立院報告並備詢，在報告時羅列6大理由，包括法律案違反憲法、審議程序不符民主原則、總統進行國情報告違反憲法、調查權與聽證權的行使違反權力分立、人事同意權行使恐導致法定機關職權產生窒礙、藐視國會的處罰違反法律明確性原則等。

卓榮泰強調，提出覆議是基於維護權力分立及保障人民基本權利考量，請立委諒解並支持。他衷心盼望，透過覆議的憲政程序，立委均能站在人民立場及向歷史負責的態度，兩院攜手合作，共同維護憲政體制及保障人權，並以深化民主、理性和諧的溝通對話，在合乎憲政體制及憲法原則下，積極追求國會改革願景。

賴清德總統昨主持就職滿月記者會時，也對國會改革法案覆議案發表看法。賴總統說，在野黨聯手進行法律修正案引起社會憂心，卓揆本於憲法職權提出覆議，以呼應民意要求。他說，從超過50%民眾支持行政院所提出的覆議案，就能看出社會是接受的。

賴總統指出，行政院並非為了與立法院對抗，而是尋求另外一個機會，讓立法院重新審視法案的內容，這方向是好的。他呼籲，立法院應該要把握這個難得的機會，非常期待在48小時內充分討論，回應民意期待。

賴清德在民進黨中常會也說，未來一周，下鄉宣講的行動會在更多縣市舉辦，同時也會啟動各地的街頭宣講。

不過，藍白對否決覆議案勢在必得，國民黨團已發出明天的甲級動員令，力求黨籍立委票票入匭，全數投下不同意票。黃國昌昨表示，行政院所提覆議案是非常嚴肅的憲政問題，但卓榮泰竟透過散播假訊息方式提出覆議，令人遺憾，政院也透過平台創造不必要的社會對立、衝突；8名民眾黨立委將一致投下反對票。

行政院長19日到立院報告覆議理由及備詢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁打頭陣質詢，多...
行政院長19日到立院報告覆議理由及備詢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁打頭陣質詢，多次與卓榮泰言詞交鋒，傅崐萁甚至動怒拍桌，場面火爆。（記者曾原信／攝影）

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