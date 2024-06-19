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批賴清德讓閣揆變小弟 蕭旭岑：40%的大總統制

記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。(擷取自中廣新聞網YT頻道)
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。(擷取自中廣新聞網YT頻道)

賴清德總統宣布在總統府成立三大委員會並親自領軍。馬英九基金會執行長蕭旭岑今(20)天表示，過去幾任總統成立這樣的委員會幾乎是諮詢性質，但賴總統第一線成立委員會還擔任召集人，大權一把抓，行政院長成了道道地地的執行長，更是從開放總統直選到現在，第一個直接把制度運作成總統制的總統。

賴清德昨天表示，將在總統府宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」以及「健康台灣推動委員會」，由他擔任召集人。

蕭旭岑今上午接受廣播「千秋萬事」節目專訪時指出，過去的幾任總統在府不是沒有成立這樣的委員會，不過幾乎是需要跨院協調、諮詢性質的，像前總統蔡英文任內的司改委員會，還有原住民轉型正義委員會等，前總統馬英九也有類似的經濟小組，請副總統蕭萬長來召集，不過都是作為行政部門施政參考用的。

蕭旭岑說，但是賴清德是第一個等於是總統兼召集人，把三個委員會設在總統府下，而且是有實際的政策權力的委員會，這是過去幾任總統沒有的。中華民國最高行政機關是行政院，最高行政首長是行政院長；但像總統等於是自己把這三個重大政策抓在手裡，行政院長真的變成小弟了。

蕭旭岑說，以能源政策來說，有經濟部長、協調的政務委員、還有行政院長，未來是否全部都要聽命於總統召集的委員會？幾個副召集人包含和碩聯合科技董事長童子賢，他對部會有沒有直接指導的權力？這都是過去從來沒有過的。

蕭旭岑說，賴清德將內政議題抓在手裡，實質總統制、實質台獨就是他的務實作風，只要他敢，而且他以總統與民進黨主席身分結合在一起發號施令，未來四年不會有所謂的朝野和解，或是與在野黨黨魁見面合作，他就是直接操作成實質的總統制，「雖然是只有40％，但是他是大總統制」。

他也質疑，未來如果能源政策出現問題，跳電或停電，到底要算經濟部長、行政院長還是算總統府國家氣候變遷對策委員會的？權責會非常不明，首當其衝就是賴清德自己，等於是他用個人未來的民調在與在野黨對賭，賭的是2026年跟2028年的選舉。

蕭旭岑說，賴清德做這些事情都有經過思考，包含動員群眾在立法院外集結，這就是未來他的標準配備，任何國民黨、民眾黨推一些他不想要的法案，就會發動群眾，而且所有事情都會上綱到統獨，所有不喜歡的法案都可以說是中共支持，這就是未來他的操作模式，都是屬於鬥雞、戰狼式作風。

賴清德 馬英九 氣候變遷

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