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冷眼集／亂局推新政 賴清德難沖淡民怨

記者周佑政

賴清德總統就職滿月，宣布將在總統府下設立三大委員會，賴總統主動設定執政議程，此舉立意良善。不過，新政府上台一個月來，遭受內外部巨大挑戰，賴政府執政的起手式竟是放任朝野對立，讓台灣政局紛亂，如今賴政府有意搶回議題主導權，但種種爭議恐將蓋過設立委員會的鋒芒。

賴清德就職滿月，朝野對立，尤其是在野黨引領國會改革議題，雖在社會上帶來正反評價，但可以確定的是，不論是府院黨或是民進黨團，都疲於應付在野黨的話題，一向擅長以攻擊代替防守的民進黨始終落居下風，缺乏議題創造有利執政黨的戰場。

或許是想要搶回議題主導權，以及營造執政黨專注於與民生息息相關的政策，繼行政院長卓榮泰拋出要成立經濟發展委員會後，賴總統更緊接著提出要成國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會以及健康台灣推動委員會，三大委員會都由賴總統親自擔任召集人。

賴政府推出「新政」，一方面固然是為了解決台灣長久以來的沉痾，只是賴總統執政滿月之際，各式民調都顯示，賴總統的民調下滑，此時政府公布重大施政方向，另一大目的，自然是想吸引各界的目光，並且沖淡過去一個月以來社會對賴政府施政的不滿。

賴總統昨提出設立國家級三大委員會，盼透過產官學研，共同謀畫解決台灣固有問題的對策，在野黨與社會原本應該給予鼓勵。但這一切若是早有準備，何須等到就職滿月才宣布？

何況，賴政府作為雙少數政府，上台之初理應安內攘外，對內誠懇與在野黨溝通，對外則尋求美中台三方平衡；不過，新政府執政一個月來，行政院也提出覆議，被視為向國會宣戰，朝野高度不睦，而他的就職演說，讓兩岸關係非但沒有改善，還更陷入僵局。

未來四年的執政，早已埋下不安的種子，豈是成立幾個委員會就能解決？

賴清德 民調 民進黨

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