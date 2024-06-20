我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

南加夫妻捨棄「擁房美國夢」 只租不買輕鬆多了

國會改革案覆議 傅崐萁、黃國昌圍攻卓榮泰 場面火爆

記者王千豪、屈彥辰、歐陽良盈、張睿廷╱台北20日電
行政院長卓榮泰（左）19日到立院報告覆議理由及備詢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁打頭陣質詢，多次與卓榮泰言詞交鋒，傅崐萁甚至動怒拍桌，場面火爆。(記者曾原信／攝影)
行政院長卓榮泰（左）19日到立院報告覆議理由及備詢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁打頭陣質詢，多次與卓榮泰言詞交鋒，傅崐萁甚至動怒拍桌，場面火爆。(記者曾原信／攝影)

行政院針對國會改革法案提出覆議案，行政院長卓榮泰昨到立院報告覆議理由，詢答由國民黨團總召傅崐萁打頭陣，民眾黨團總召黃國昌接續在後，兩人不斷與卓榮泰言詞交鋒，場面火爆。國民黨立委賴士葆質詢時，批卓榮泰當民進黨團總召柯建銘小弟，被動員提覆議案；卓揆回稱，自己也很想和立法院長韓國瑜一樣，為福國利民的法案打拚，他也不想提覆議，「但是通過這個法案就必須提」。

卓榮泰提出六大覆議理由，在野立委接連質疑理由不夠充分，民進黨立委則稱國會改革法案「擴權」，表態支持政院。

詢答過程，率先登場的傅崐萁表示，國會改革是民進黨先進過往的要求，並強調國會改革法案共經13次院會、委員會討論，才把法案三讀。傅崐萁並在院會播放行政院前院長蘇貞昌接受質詢反嗆立委的影片，卓榮泰不甘示弱，回嗆「花蓮縣議會的質詢也很精采」，瞬間點燃傅怒火，拍桌並表示「如果你不是行政院長，你的水平是地方議會議員」、「請尊重你自己是行政院長，你不是地方議員，面對國會，要謙卑，要調和鼎鼐」。

接續的黃國昌也砲火猛烈，直指行政院成為假訊息散播中心，提的覆議理由藉政院散播的圖卡發到公民手上；他並要求卓榮泰、法務部長鄭銘謙說明：「『懷疑』公務員虛偽陳述」可課以刑責是哪一個條文？檢察官懷疑官員虛偽不實陳述就會起訴嗎？法官懷疑他虛偽陳述就會判刑嗎？

鄭銘謙回答，一旦官員被調查、被偵辦，這對官員就已經是很大的危害了。黃國昌說，這個說法他可以同意，但絕不能說「只要懷疑就科以刑責」。

國民黨團書記長洪孟楷則詢問，國會改革法案三次公聽會由誰主持？卓答不出，也沒官員提示。洪孟楷感嘆，行政院反駁時，沒有完全了解，就用民粹方式和民進黨團做造謠口號。國民黨團首席副書記長林思銘也不滿覆議理由稱「具有明顯重大瑕疵」，質詢卓榮泰有參與過立法程序嗎？與行政院有調查嗎？卓榮泰坦言，沒調查，但有了解狀況。

國民黨 民進黨 韓國瑜

上一則

財劃法修法 立院下會期再戰 財政部先提政院版

下一則

冷眼集／亂局推新政 賴清德難沖淡民怨

延伸閱讀

新青安政策助漲房價？ 卓榮泰：全面檢討

新青安政策助漲房價？ 卓榮泰：全面檢討
藍內部民調 2026新北市長 國民黨李四川最強

藍內部民調 2026新北市長 國民黨李四川最強
綠委批外星人內閣 點名經長郭智輝、國發會主委劉鏡清

綠委批外星人內閣 點名經長郭智輝、國發會主委劉鏡清
黨內諷卓榮泰團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％

黨內諷卓榮泰團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％

熱門新聞

立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒