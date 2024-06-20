國會改革案覆議 傅崐萁、黃國昌圍攻卓榮泰 場面火爆

行政院長卓榮泰（左）19日到立院報告覆議理由及備詢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁打頭陣質詢，多次與卓榮泰言詞交鋒，傅崐萁甚至動怒拍桌，場面火爆。(記者曾原信／攝影)

行政院針對國會改革法案提出覆議案，行政院長卓榮泰昨到立院報告覆議理由，詢答由國民黨 團總召傅崐萁打頭陣，民眾黨團總召黃國昌接續在後，兩人不斷與卓榮泰言詞交鋒，場面火爆。國民黨立委賴士葆質詢時，批卓榮泰當民進黨 團總召柯建銘小弟，被動員提覆議案；卓揆回稱，自己也很想和立法院長韓國瑜 一樣，為福國利民的法案打拚，他也不想提覆議，「但是通過這個法案就必須提」。

卓榮泰提出六大覆議理由，在野立委接連質疑理由不夠充分，民進黨立委則稱國會改革法案「擴權」，表態支持政院。

詢答過程，率先登場的傅崐萁表示，國會改革是民進黨先進過往的要求，並強調國會改革法案共經13次院會、委員會討論，才把法案三讀。傅崐萁並在院會播放行政院前院長蘇貞昌接受質詢反嗆立委的影片，卓榮泰不甘示弱，回嗆「花蓮縣議會的質詢也很精采」，瞬間點燃傅怒火，拍桌並表示「如果你不是行政院長，你的水平是地方議會議員」、「請尊重你自己是行政院長，你不是地方議員，面對國會，要謙卑，要調和鼎鼐」。

接續的黃國昌也砲火猛烈，直指行政院成為假訊息散播中心，提的覆議理由藉政院散播的圖卡發到公民手上；他並要求卓榮泰、法務部長鄭銘謙說明：「『懷疑』公務員虛偽陳述」可課以刑責是哪一個條文？檢察官懷疑官員虛偽不實陳述就會起訴嗎？法官懷疑他虛偽陳述就會判刑嗎？

鄭銘謙回答，一旦官員被調查、被偵辦，這對官員就已經是很大的危害了。黃國昌說，這個說法他可以同意，但絕不能說「只要懷疑就科以刑責」。

國民黨團書記長洪孟楷則詢問，國會改革法案三次公聽會由誰主持？卓答不出，也沒官員提示。洪孟楷感嘆，行政院反駁時，沒有完全了解，就用民粹方式和民進黨團做造謠口號。國民黨團首席副書記長林思銘也不滿覆議理由稱「具有明顯重大瑕疵」，質詢卓榮泰有參與過立法程序嗎？與行政院有調查嗎？卓榮泰坦言，沒調查，但有了解狀況。