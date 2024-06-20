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觀察站／總統府加蓋違建 賴成太上閣揆？ 恐違憲

記者 林河名
總統府設3委員會
總統府設3委員會

賴清德總統送給民眾的「滿月禮」是總統府將設三個委員會。在野黨批評此舉架空行政院長、有侵犯行政權之虞，賴總統則以要有全球視野、國家整體高度，且過程中都和行政院長卓榮泰溝通、協調等理由反駁。但在總統府「加蓋」三委員會，總統自兼召集人，當真沒有憲法的權責疑慮？

賴總統將設「國家氣候變遷對策」、「全社會防衛韌性」及「健康台灣推動」三個委員會，不能說不重要。但現有的行政機關，本已有涵蓋上述三個目的部會，何況還有負責政策統合的政務委員，莫非連賴總統自己也不看好「外星人內閣」？更重要的是，賴總統一口氣要設立三個委員會，首先就面臨是否「擴權」的爭議。

中華民國總統府組織法，該法的總統府架構，並無另設委員會的規定；沒有法源基礎的委員會，就如同「加蓋的違建」。且中華民國憲法規定「行政院為國家最高行政機關」，就算應新設三委員會，也該設在行政院之下。也難怪賴總統會被在野黨批評為架空卓榮泰，甚至成了「太上行政院長」。

除了「擴權」疑慮，賴總統如何「負責」，民眾同樣關心。賴總統此舉，無異自認「實質」最高行政機關首長；但如此的「大總統」卻是有權無責，也更凸顯總統到立法院國情報告及說明政策的必要；民進黨卻還斤斤計較藍白修法要求即時回答「違憲」，這種濫辯心態，無非坐實「綠能，你不能」的雙標。

再從實際運作層面來看，賴清德邀請和碩董事長童子賢擔任氣候變遷委員會副召集人，讓核電政策是否改變再生懸念，但先前童子賢呼籲政府應重新思考核電，經濟部長郭智輝務實看待核能的說法，都遭到民進黨立委猛烈砲轟，郭智輝更被「校正回歸」成非核家園派；亦即，如果能源根本問題不解決，不論是要談氣候變遷或是社會韌性，都只是空談，再多的委員會或找來再多的社會賢達也只是畫大餅，幾可預見效能有限。

「面對新問題，不能只用老方法。」賴總統這段話說得不錯。面對新國會、新政局，民進黨確實不該延用「硬拗、耍賴、打混」的老方法了。

氣候變遷 民進黨 中華民國

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