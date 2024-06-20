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府設3委會 賴：核電、四接可討論 藍白：總統把手伸進行政體系

台灣新聞組╱台北20日電
賴清德總統(中)19日在副總統蕭美琴(左二)、國安會秘書長吳釗燮(左)、總統府秘書長潘孟安(右二)等人陪同下，主持就職滿月記者會，宣布將在總統府設立三大委員會。(記者侯永全／攝影)
賴清德總統(中)19日在副總統蕭美琴(左二)、國安會秘書長吳釗燮(左)、總統府秘書長潘孟安(右二)等人陪同下，主持就職滿月記者會，宣布將在總統府設立三大委員會。(記者侯永全／攝影)

賴清德總統今天就職滿月，他昨天舉行「信賴新政、時代新台灣」記者會宣布，將在總統府下設立三個任務編組委員會，包括「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」和「健康台灣推動委員會」。面對核電廠是否延役以及第四天然氣接收站的爭議，賴清德表示，未來可以在新設的任務編組委員會好好溝通，研究解決方案。

賴清德在記者會上表示，今天不開始行動，明天進度就會落後。他宣布「國家氣候變遷對策委員會」由行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩董事長童子賢擔任副召集人；「全社會防衛韌性委員會」由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮擔任副召集人；「健康台灣推動委員會」由健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、生策會長翁啟惠、政務委員陳時中擔任副召集人。

媒體提問，支持核電廠延役的童子賢與政府能源政策立場似乎不同，賴政府是否要修正能源政策。賴清德表示，成立任務型委員會的目標之一是加強社會對話。對於核三延役，以及第四天然氣接收站改建等能源議題，賴清德說，這些議題留待委員會共同討論，透過平台，好好溝通，擬定較好的解決方案，此外，碳的定價也要加速進行，盡速有結果。

賴清德表示，面對新問題，不能只用老方法，要建立有效率的溝通平台，藉由產官學研和民間的力量，可以更有效地因應全球議題，「讓台灣的策略，成為世界的解方」。

民眾黨主席柯文哲表示，民進黨設一堆委員會、國家隊，除了安插自己的人選，看不出有什麼效果。就目前國家制度已有組織，難道還不夠用？

國民黨立委賴士葆昨天在立法院質詢說，賴清德侵犯行政院長卓榮泰的行政權。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，賴清德擔任召集人等於是總統直接指揮部會首長，手伸進行政體系，這樣行政院還是最高行政機關嗎？三大議題各有主管機關，現在又成立三大委員會是疊床架屋。

賴清德 氣候變遷 國民黨

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