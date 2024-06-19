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上任滿月滿意度跌破5成 賴清德流失200萬支持者

台灣新聞組╱台北19日電
台灣民意基金會公布賴清德總統(左)聲望最新民調，僅有48%民眾大致贊同賴總統處理國家大事的方式；行政院長卓榮泰(右)施政滿意度43%。(本報資料照片)
台灣民意基金會公布賴清德總統(左)聲望最新民調，僅有48%民眾大致贊同賴總統處理國家大事的方式；行政院長卓榮泰(右)施政滿意度43%。(本報資料照片)

賴清德總統上任將滿月。台灣民意基金會昨公布賴總統聲望最新民調，僅有48%民眾大致贊同賴總統處理國家大事的方式，較上個月剛就任時，大跌9.8個百分點；行政院長卓榮泰內閣民調更低，上任後第一個月施政滿意度僅有約43%民眾滿意。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在台灣，1個百分點代表約19.5萬人，10個百分點代表近200萬人，上任不到一個月，賴總統就流失了近200萬選民的支持，是一個嚴重的警訊。

游盈隆說，卓內閣起步不算太好，也不是太壞，比較賴、蘇、陳、卓4屆內閣初上任民調，2017年10月，賴清德內閣上任後第一個月施政滿意度58%；2019年2月，蘇貞昌內閣45.6%；2023年3月，陳建仁內閣49.6%。游盈隆指出，前三任內閣都是在完全執政時期，顯然卓內閣的起步和環境是較艱難的。

卓榮泰近來被民進黨內立委批評，行政立法橫向溝通大有問題，就任快滿月端不出菜，更譏諷為「外星人內閣」。

此外，TVBS民調中心昨天也公布「政黨形象與立委滿意度民調」發現，國會改革案攻防後，滿意國民黨立委表現的有39%、不滿意的50%、11%未表示意見；滿意民進黨立委表現的有33%、不滿意的53%、13%沒有意見；滿意民眾黨立委表現的有35%、不滿意的有50%、15%沒有意見。該調查發現，政黨立場中立的受訪者中，23%滿意國民黨立委，18%滿意民進黨立委，17%滿意民眾黨立委。

國民黨立委賴士葆批評，賴清德具鬥雞性格，上台就是拚政治、拚選舉；賴清德強調新政府首要目標要拚經濟，找來自企業、懂產業的郭智輝出任經濟部長，郭先表示不排斥核電廠延役，但被綠營人士一番教訓警告後，立刻改口，收回上台的承諾，讓人看破手腳。

民眾黨立委林憶君表示，執政者應端出牛肉給人民看、用政策說服人民，而不是一天到晚用民粹方式跟在野黨拚場；人民只看到台灣內耗，對於賴總統執政滿月聲望下跌，並不意外。

民調 賴清德 國民黨

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