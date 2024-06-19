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冷眼集／從1個月看4年 賴卓執政警訊

記者 蔡晉宇、林河名
總統賴清德(右二)與行政院長卓榮泰（左二）上任滿月交出的成績單，只能說差強人意。(本報資料照片)
總統賴清德(右二)與行政院長卓榮泰（左二）上任滿月交出的成績單，只能說差強人意。(本報資料照片)

賴總統就任滿月，卓榮泰內閣交出的成績單，只能說差強人意，甚至連民進黨立委都重砲批評。分析原因，除了新手上路尚不進入狀況，賴清德總統未能發揮「全民總統」的掌舵角色，更是主要原因。

卓內閣新手不進入狀況分為兩層次，一種是如經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清來自產業界，以業界觀點來看政府部門，兩領域落差造成些許溝通問題。

另一種則較為嚴重，除了已被披露的「外星人內閣」種種，民進黨立委直指，在委員會審查打詐相關法案時，相關部會官員根本對法案內容不熟，在場立委都傻眼說要怎麼審？更有綠營立委爆料，甚至有新任首長到辦公室拜訪時，疑似還帶著酒意，行為十分離譜；有些閣員非專業問題，根本是一上任螺絲就鬆了。

內閣一團亂，除了首長本身問題外，作為國家元首及政黨領袖的賴清德要負更大的責任。打從總統大選期間，賴清德就是自己的競選總總部主委，雖有卓榮泰、鄭麗君、潘孟安等人團隊，但「賴意志」決定一切方向。「賴意志」要傳達什麼意旨、形塑怎樣的政策意向，民眾的感受也最為直接。

這一個月來，在野黨批評「只見賴主席，未見賴總統」，主要即是不滿賴清德許多作為，僅流露出偏狹的政黨思維，忘了自己更該扮演全民的總統；而當賴總統選擇擁抱自家政黨及其支持者，滿意度自然難以擴散，加上「外星人內閣」、「小白閣員」影響支持率，因而民調直落，調查顯示比剛就任時流失200萬支持者。

卓內閣就任一個月，端不出好菜；本該大展身手，卻宛若看守內閣。從一個月看四年，這是賴卓體制的一大警訊。解鈴還須繫鈴人，賴總統想拚經濟、搞好施政，就該努力做好「全民總統」，否則，若只想與在野對抗、當個滿足同溫層的「半民總統」，民調只會繼續探低。

賴清德 民調 民進黨

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