數位身分證文件大量塗黑 藍委質疑隱瞞

國民黨立院黨團副書記長徐巧芯（左起）、許宇甄、立委張智倫指出內政部提供給數位身分證換發調閱小組的資料，有多冊「全被塗黑」。（記者許正宏／攝影）

行政院2021年暫緩推動數位身分證，立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算 執行調閱專案小組」，但內政部 提供資料後，國民黨 團昨開記者會表示，內政部資料出現全冊「塗上馬賽克」情形，甚至整本只剩目錄，成為無字天書，將提案凍結或刪除整筆預算。

數位身分證原預計2020年上路，隔年卻因資安爭議緊急喊卡。廠商向政府求償逾10億元(台幣，下同)，內政部長林右昌稱最終調解金額為2.8億元。朝野立委3月在內政委員會成立調閱小組以釐清真相，追究相關人員失職責任。

國民黨立院黨團副書記長許宇甄、立委張智倫、徐巧芯等人昨開記者會。許宇甄指出，數位身分證案是賴清德總統擔任行政院長時推出的政策，因倉促上路，存在資安疑慮，最後宣告暫緩，已浪費14億公帑，每年仍要花6375萬元維護將來可能用不到的機器。

許宇甄表示，立法院內政委員會3月成立調閱小組，向內政部調閱相關資料釐清疑點，但內政部提供的文件，好幾冊是全冊塗黑，有幾本只提供目錄，甚至2019年以後的會議資料完全看不到，發函詢問內政部，只回函「依法不便提供」。

許宇甄指出，內政部提供的文件資料時間不連貫、不完整、重要資訊大量塗黑，顯然有所隱瞞。此事也正好說明，為什麼國會需要擁有「調查權」。

立委張智倫說，調閱小組去查負責數位身分證規畫案的國巨公司會議紀錄，發現內政部與國巨一年開會超過20次，卻沒有提供任何一次會議紀錄給調閱小組，更有1000多頁被塗黑。立委徐巧芯則說，資料不僅塗黑，還用了三種馬賽克，根本是無字天書。

對此，民進黨立委、內政委員會召委吳琪銘表示，對國民黨立委的說法表示尊重，但他說，他本人也看過調閱的相關內容，立法院要求的部分都有按調閱程序、依法提供，並沒有發現什麼瑕疵，不清楚藍營立委不滿的地方是指哪些部分。

針對國民黨團質疑內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料整本被塗黑，內政部表示，依據立法院職權行使法，已經提供數位身分證相關資料五大卷八十七份文件，依法沒有拒絕、隱匿，涉個資部分依法遮蔽、並依政府資訊公開法，內部討論資訊不予提供。