金管會主委彭金隆新政 打造亞洲資產管理中心

金管會主委彭金隆17日接受媒體聯訪，暢談未來施政方向。(記者侯永全／攝影)

金管會主委彭金隆上任即將滿月，他昨天表示，將建立「安全」與「發展」並進的金融市場為其施政主軸，並提出三波施政重點，包括推出行動創新法規調適計畫，讓法規更接地氣、提出加速金融科技創新發展規畫，以及打造亞洲資產管理中心方案，「把新錢留在台灣」。

彭金隆昨天接受媒體聯訪，他指出，首先將推出「行動創新法規調適計畫」，他透露已向銀行、保險 和證券業蒐集124項建言，其中38項已確認目前可行，將快速回應業者的訴求。

彭金隆說，他也將新成立「金融發展與創新法規調整建議平台」，分銀行、保險、證期、科技創新等四大面向，未來金管會將主動出擊，每個區塊設法規檢視小組，不但由產官學組成，和過去不同之處在於將由學者專家主導，主動從市場發現問題，而且常態性設置，希望法規發揮「市場溫度計」角色，更接地氣。

而在金融科技的開放上，彭金隆說，台灣這麼好的科技背景及金融業的認真，金融科技不應只有如此，因此未來將推出「輕量沙盒」，讓業者在金融創新把可試辦範圍，擴大到由主管機關可決定的法規上，舉凡注意事項、審查要點，自律規範等都是金管會可主政，不用透過立法程序，這項鬆綁將可使金融科技實驗範圍擴張，讓金融科技業者和金融業者有更大的合作可能性。

第三波要推出的重要政策，則是在台灣順利完成亞洲資產管理中心。彭金隆說，和過去不同之處在於，以前只想在單一城市成立中心，但現在其他國家已有不同作法，例如日本開始成立「特區」，由好幾個城市透過不同的分工來做，而並非只有一個點，值得借鏡。

針對壽險 業者爭取在國內投資 的機會，彭金隆指出，保險局昨天上午才找來六大壽險公司開會，包括公建的案源、條件、方法等三件事都要解決，尤其是如何突破現有案源的限制；他也透露想到新的解套方式，就是先找到「實驗性的個案」，個案先成功再說服其他部會，因為涉及到很多利害關人，而且也要成本，不太可能一開始就全面推動。