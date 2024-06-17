賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成、流失近200萬人支持

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於「您贊同或不贊同賴清德總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，四成八大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，二成六不贊同，一成八沒意見，8.3%不知道。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會18日公布最新民調 ，關於「您贊同或不贊同賴清德 總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，4成8大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，2成6不贊同，1成8沒意見，8.3%不知道。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。

民調細項顯示，19.6%受訪者對賴總統聲望非常贊同，28.6%還算贊同，16.1% 不太贊同，9.5%一點也不贊同，17%沒意見，8.4%不知道、拒答。

游盈隆指出，賴總統上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，但因「總統職務表現不贊同率」 (Presidential Job Disapproval Rating)25.6%，維持在低檔，讓他此刻還倘佯在舒適圈，感覺不到立即的壓力。

游盈隆說，和上個月相比，可清楚發現，贊同賴總統處理國家大事方式的人大幅減少9.8個百分點，不贊同的人略增0.2個百分點。這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人，比不贊同的人雖仍多出22.6個百分點，但和上個月相比，已減少10個百分點。這是一個巨大的、值得憂慮的轉變。在台灣，一個百分點代表19.5萬人，10個百分點代表近200萬人，上任不到一個月，就流失了這些選民。