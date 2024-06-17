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經長稱不必房房冷氣 立委：你家裝幾台？

記者王千豪／台北17日電
經濟部長郭智輝重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。(本報資料照片)
經濟部長郭智輝重申台灣不缺電，但也說電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。(本報資料照片)

經濟部長郭智輝日前表示，電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電，並舉例30坪空間裝2台就夠了，不必因有3個房間、1個廚房就裝4台。立法院經濟委員會召委楊瓊瓔16日表示，拿民用冷氣舉例有失政府格局，郭智輝家中裝幾台冷氣？官員是否自身先示範？

郭智輝15日接受電視節目專訪，談及電價問題時表示，電價議題有兩大原則，一是將本求利，畢竟台電現在還是虧錢；二是國人可以承受多少價格，希望大家在舒適生活的同時，能夠節省用電。不過他也說，不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電，家裡空間30坪，約2台冷氣就夠，但因為有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣，這其實不必要。

國民黨立委王鴻薇指出，難道企業界會覺得電價愈貴愈好嗎？立委許宇甄質疑郭智輝是否是為10月再漲電價打預防針？

楊瓊瓔表示，節能、節電是所有時期都該有的原則，過去也都有在做，但政府先是宣示不缺電，回頭馬上說電太便宜會浪費，讓人覺得是在牽拖找藉口，不願根本性面對解決能源結構的問題。

楊瓊瓔指出，針對民用冷氣舉例，是政府失去該有的格局，想甩鍋給民眾、把民眾當付錢工具。新的用電量盤整、能源配比目標時程都還沒拿出來，現在就急著檢討民間用電，真的是大可不必。過去統計，民生用電才占全國用電量不到2成，工業用電超過5成，且工業未來還會更多。

楊瓊瓔說，她也要問問郭智輝家有幾個房間？以前崇越公司有幾個會議室？現在經濟部有多少個隔間會議室？是不是就有幾台冷氣？要這樣的話是否公部門跟官員自身先示範？真的不知道這種類比在說什麼。

楊瓊瓔提到，電價有結構性因素，不是不能討論，但把一度1.5元(台幣)的核電棄置不用，而一度4、5元風、光電發展目標跳票，短期內也不可能作為主力發電，還有97%能源仰賴進口，火力發電配比8成以上，一旦煤和天然氣國際價漲台電就要慘賠，難道這都是一句 「電不是越便宜越好」、「民眾少裝冷氣」就可以解決的嗎？

楊瓊瓔建議，政府與其上媒體講出這種搞錯重點的發言，不如務實面對能源問題，趕快拿出數據及未來政策規畫，供全民檢視。

經濟部回應，目前的電價機制已考量不同用電客戶的節能誘因；至於郭智輝對於安裝冷氣的看法是來自其經營經驗，認為應注意無人處不需冷氣空轉。

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