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冷眼集╱賴主席掀內鬥 賴總統怎收場

記者 侯俐安

政治運作上，不論從政局安定或經濟發展角度，政黨合作都是符合最大利益的雙贏結果；反之，長期處於政黨對抗，勢將造成施政困難。政黨合作是人民之福，賴清德總統就任一個月卻逆向而行，朝野對立、社會撕裂，竟成他的「滿月禮」。

2000年我國首次政黨輪替，扁政府也曾面臨朝小野大。當時行政與立法部門呈現分立狀態，政黨對峙八年使國內政治衝突不斷，政府運作難以順暢，包括軍購案、黨產案、監察委員同意權行使案、中選會組織法、總預算等，都因政治爭議形成僵局，造成社會不安定。

台灣歷經今年大選內耗，好不容易得到喘息，原以為賴總統、卓內閣上路後，可以帶領台灣進入新的階段，未料，賴總統上任第一周，先因就職演說「新兩國論」挑起中共圍台軍演，緊接著在國會改革朝野立場不同時，賴總統肯定和感謝青鳥行動，卓內閣則針對立法院三讀通過的國會改革法案提出覆議。

下令「反守為攻」的賴總統，發起一場以在野黨為敵的國會內戰，更宣示「就算表決輸了，論述也不能輸，受限於席次劣勢，也要爭取社會最大支持」；民進黨立院黨團總召柯建銘宣稱「府院黨步調一致」，揚言全面改選並喊出「黨團等待殺敵時刻到了」，就算只是逞嘴皮之勇，卻只見與在野為敵的「賴主席」，未見該團結全民的「賴總統」。

這段時間，除了兩岸緊張影響觀光與經濟、攸關產業的能源政策搖擺，造成青年壓力的低薪、高房價還未解決，又牽出新青安貸款帶來的房市亂象；此外，還有中捷砍人、新竹火警消防危機等種種社會事件需要政府補強社會安全網；而在立法院，接下來還可預見ＮＣＣ人事案等仍有好幾波衝突。要把這些事情做好，都有賴政府把國家利益置於政黨利益之上。

賴總統如摸著石子過河，當了總統才學習如何當總統。接下來，要選擇繼續對抗、升高衝突，還是緩解朝野對立，以順利施政拿、爭取國人認同？如何抉擇，取決於賴總統的高度。

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