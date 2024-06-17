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綠放話至少罷免10立委 蔣萬安：哪些委員認真監督很清楚

台灣新聞組／綜合17日電

立法院會21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，連日來藍綠啟動下鄉宣講，可能激化開啟「大罷免」時代？民進黨昨在台北、台中、高雄及基隆等地辦「反濫權、護民主」宣講活動，有綠營立委批藍白擴權、濫權，放話「明年至少要罷免十位立委」。

國民黨籍台北市長蔣萬安則說，各地宣講透過對話讓基層知道國會改革的重要性及必要性，「得道者多助」，若為罷免而罷免，當然不是好事。

民進黨昨在台中市辦說明會，民進黨發言人卓冠廷和立委蔡其昌、何欣純提到罷免立委時，台下都叫好。卓冠廷呼籲選民要讓國民黨台中立委感受罷免壓力，「用一百種方法讓藍、白五名立委不出席」，並聲稱花東三法若通過，台中捷運路網可能沒錢做。

卓冠廷點名這次參選台中立委失利的張廖萬堅、江肇國和莊競程，希望選民還給他們公道，卓強調「罷免雖是明年2月1日的事，現在就應給國民黨立委壓力」，覆議案門檻要有過半的57席立委支持才能否決，國民黨現有52席加二席無黨籍，尚未過半，民眾黨有八席，只要發揮民眾力量，讓藍白五名立委不要出席，覆議就會成功。

民進黨高雄場說明會由高雄市長陳其邁領軍八名立委宣講，湧入逾五百名支持者；立委許智傑直指藍白擴權、濫權，擔心後面還有反滲透法、服貿，「罷免一定要做，明年至少要罷免十位立委」。

陳其邁則批評國會改革法案未經充分討論，違反大法官會議解釋，國民黨版本的財劃法沒考慮高雄重工業汙染、面積大及人口老化等因素，「乾脆把首都移至高雄」。

民進黨台北市黨部舉辦的宣講活動，由民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤及立委吳沛憶、洪申翰與王世堅等人開講，雖然大雨下不停，仍有上百人穿著雨衣、撐著雨傘參與。林右昌呼籲民眾黨黃國昌以外的七席立委「起義歸來、懸崖勒馬」，21日覆議案表決可以投下贊成票，把法案退回立法院重新討論。

蔣萬安昨天受訪時說，大家很清楚這段期間，新國會哪些委員是有認真監督、是在捍衛民主；接下來的國會藍綠拚場，大家應持續關注各黨團在各項法案推動上，誰能真正推出福國利民、照顧民生的法案。

罷免 民進黨 國民黨

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