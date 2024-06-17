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國營事業黨產化、私產化 綠掠奪國家資源令人驚

聯合報社論

媒體和在野黨立委近日揭露，中華電信子公司「是方電訊」疑似提供資料給民進黨，為其分析輿情；而台鹽公司轉投資的「台鹽綠能」，不但人事管理一團混亂，還造成鉅額虧損。這兩家公司都是民進黨酬庸文化下的指標公股事業。然而，這些問題都只是國營事業弊端的冰山一角；民進黨掌控國營事業早就不只以「酬庸」為滿足，更涉及國家資源掠奪，甚至用來進行政治鬥爭了。

是方電訊疑雲與台鹽綠能之亂，源頭都始自前總統蔡英文時期的國營事業酬庸。平心而論，國營事業酬庸，藍綠執政時都曾經發生。國民黨執政時，民進黨亦多所質疑。不過，同是酬庸，民進黨手段更勝一籌。民進黨不只是酬庸自己人，還將國營事業作為「出事政務官」的疏洪道，並透過派系分贓，將國營事業人事從上到下洗牌，謀求全面掌控。

華郵政董事長吳宏謀，是政務官出事後安插到國營事業最具體的例子。身為菊系人馬，吳宏謀於2014年因高雄氣爆辭高雄市副市長職，蔡政府上台後就高升工程會主委，後轉任港務公司董事長，再升任交通部長。2018年因普悠瑪出軌事件下台，隔年就被酬庸擔任中華郵政董事長至今。類似情況的，還有中央畜產公司前董事長林聰賢，因諸多爭議在2018年九合一選戰後辭去農委會主委，未幾就接掌中央畜產公司。政務官出事後還被安插到國營事業，他們怎能不感恩戴德，為黨效力？

但僅酬庸二字，不能概括當前國營事業弊端。民進黨更將國營事業視為壯大政黨與派系的重要資源，派系搶奪重要職位的爭鬥，自2016年政黨輪替起便不絕於耳。其中又以新潮流搶得既凶又猛，外界對其踹翻韓國瑜北農菜攤的狠勁記憶猶新；而新潮流中的菊系則吃相最難看，不僅奪下許多重要職位，更使其實際上成為政黨和派系禁臠。

如此次爆發爭議的台鹽，前任董事長陳啟昱便是新潮流的菊系人馬；中華電信重要職位更幾乎都被民進黨「洗牌」。屢傳爭議的雲豹能源前董事長賴勁麟，便曾擔任中華電信子公司神腦國際董事長；是方電訊董事長吳彥宏也是出身新潮流，有此背景，拿資料為民進黨「分析輿情」，也就不令人意外了。

民進黨染指國營事業，當然也擴及金融事業。眾多公股行庫高層全面綠化自不待言，許多中小型的金融事業也不例外。如攸關企業貸款的中小企業信保基金董事長，即由彰化前縣長魏明谷出任；合庫子公司合庫資產前董事長蔡見興，更把資產公司當成私人企業，任意任用親友，放貸不迴避，可說肆無忌憚，幾將「國營事業私產化」。

至於台電，又是另一種「國營事業模式」。台電體系龐大且專業，民進黨另闢「瘦台電、肥綠電」蹊徑，以發展綠能為名，掏空台電，讓資源流向「綠色企業」，並因此養出許多光電弊案。而在一片綠友友肥滋滋的景象中，台鹽綠能竟出現鉅額虧損，實在啟人疑竇。不過，民進黨對國營事業之管理，就是要全面掌控國營事業資源。經過蔡政府、賴政府長年布局後，未來即便政黨輪替，恐怕也很難撼動民進黨對國營事業的控制。

諷刺的是，民進黨長期指控國民黨黨產造成政黨不公平競爭，但自己卻將國營事業「黨產化」和「私產化」，造成更不公平的政黨競爭和更不公義的國家資產掠奪。如今在野黨既已掌握國會多數，就應思亡羊補牢，努力查弊，健全制度，杜絕民進黨黑手伸進國營事業、掠奪國家資源的惡行。(轉載自聯合報社論)

民進黨 綠能 華郵

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