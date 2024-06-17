國會改革覆議案周五決戰 在野譏「賴清德就任滿月禮」

立法院上月通過國會改革修法三讀，在野黨立委盼陽光能照進國會，行政院卻提出覆議，本周五立法院會將表決覆議案。（本報資料照片）

賴清德總統本周四（20日）就任滿月，正逢國會改革覆議案「決戰周」。在野黨表示，朝野對立升溫成為賴總統的「滿月禮」；國民黨 立委盼賴總統記得就職演說所稱「以國家利益為優先」。黨政人士則表示，總統府已做出嚴格分工，對內也延續過去府院黨溝通傳統，盼三方溝通順暢。

賴總統就任即將滿月。黨政人士指出，總統府現在分工明確，總統非常認真在熟悉各項事務，可說是正蓄勢待發。不過，也有綠營立委私下說，國會衝突轉移了民眾注意力，呼籲總統應盡快提出新政，才能扳回朝小野大的困境。

據中華亞太菁英交流協會公布的最新民調 顯示，有高達61.4％的民眾支持覆議，要求立院重新討論「國會權力」法案，即便是國民黨、民眾黨的支持者，都有約4成支持覆議；另外，關於國會改革修法對台灣政治有無正面幫助一事，有49.5％的民眾認為有正面幫助，33.8％的民眾認為沒有正面幫助，無意見的民眾則有16.8％。對此，前立委林濁水示警民進黨 ，青鳥出擊固然氣勢威猛，但仍得避免讓民眾認為綠營是站在反改革的一方。

林濁水表示，有6成民眾支持覆議，可見多數民眾對國會改革法案黑箱三讀和一些荒腔走板的條文非常不以為然，不過，儘管中華亞太菁英交流協會被認為機構立場偏綠，但做出的民調仍顯示，民眾認為國會改革修法對台灣政治有正面幫助者高達5成，遠高於認為沒有幫助者的3成。

本周立法院是國會改革覆議案決戰周，周三、四將進行全院委員會，由行政院長卓榮泰報告與備詢，周五投票表決，親綠公民團體預告重回立法院抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲援。