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覆議案立院21日決戰 藍鳥對陣青鳥

台灣新聞組／台北16日電
挺國會改革的藍鳥行動在台南登場，現場自發性聚集民眾，氣氛熱烈。（記者莊曜聰／攝影）
挺國會改革的藍鳥行動在台南登場，現場自發性聚集民眾，氣氛熱烈。（記者莊曜聰／攝影）

立法院會21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，朝野上周末開始展開地方宣講戰，為覆議案累積民意聲量。藍綠昨天在賴清德總統台南本命區拚場，民進黨更前進國民黨主席朱立倫大本營的新北市開講。號召「青鳥行動」的台灣公民陣線宣布，將重回立法院，國民黨也決定動員群眾，藍綠本周五將在立法院內外總決戰。

台灣公民陣線表示，將在6月19日到21日再號召「青鳥」重回立法院周邊街道，持續監督、捍衛民主，目標是達到上回的10萬人氣勢，讓藍白立委感受到不可忽視的民意。

民進黨人士指出，賴清德總統日前已定調，同意行政院提覆議案，並非要和在野黨對抗，此基調在府院黨、黨團皆有共識，因此審議覆議案將採理性論辯方式，和在野黨一起討論，暫時不會採占領主席台等激烈手段；因此，場外「青鳥行動」是否再起人潮匯集，至關重要。

面對綠營持續動員，國民黨決定全面出擊，黨內已完成路權申請，21日將在立法院外集結支持群眾，與民進黨正面對決。

周五的立法院周遭山雨欲來。知情人士透露，21日當天，綠營搶占立院旁青島東路從鎮江街口到中山南路的路段，以及濟南路的路權，國民黨則是成功申請到青島東路從鎮江街口到林森南路段的路權，而且包括鎮江街，換言之，藍綠當天把青島東路一分為二，雙方群眾將隔著鎮江街直接貼身肉搏。

警方為此已展開提前部署，由於鎮江街被國民黨搶下，雙方群眾沒有緩衝區，警方將在雙方群眾間以人牆阻隔，以防意外。

為了拉抬氣勢，藍綠昨天在台南拚場宣講。國民黨立委王鴻薇強調，國會要有更多制衡的力量，因為有太多黑箱、貪汙、腐敗，疫情時要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，人民缺什麼就賺什麼。

柯志恩說，民進黨慣性說謊，官員講真話很難嗎？只針對因為一些公共事務講得不夠清楚的官員來質詢，若繼續騙到底才有辦法對官員做後續處理，「立委沒那麼大！只是把調查權拿回來而已，看好行政單位的荷包。」

民進黨台南市黨部主委郭國文表示，面對藍白兩黨多數暴力，「民進黨沒拚不行，因為台灣民主快要沒有了」。他說，國民黨第一站硬要挑在賴清德的本命區，擺明「侵門踏戶」，挑釁意味濃厚，這一役需要所有關心民主的好朋友來參與。

國民黨立委謝龍介說，選在台南舉辦，就是要了解鄉親是否支持打弊、查弊的法案，凝聚底氣向外擴散。

除了台南場，民進黨昨天也前進新北市開講。黨秘書長林右昌表示，民眾黨早知如此何必當初，為何要配合國民黨強制通過濫權法案？若要電視辯論，柯文哲就應先直接承認錯誤。「現在不是選舉，何必電視辯論，應該在立院委員會好好討論。」藍白用改革包裝濫權，修法讓立委兼法官、檢察官，甚至未來民眾如果被要求到立院說明，想請律師還必須經過會議主席同意，這「太離譜了」。

民眾黨主席柯文哲昨天表示，現在是民眾黨、國民黨合作，去實現民進黨理想，現在的總統有權無責，要總統到立法院接受黨團質詢，不是很正常嗎？只要看到行政院前院長蘇貞昌囂張的樣子，本來就應該推動藐視國會罪。要讓人民了解，最快方式就是電視辯論，但民進黨不敢公開辯論，只會造謠，「不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰了，真要找他們辯論就先跑」。

民進黨「反濫權、護民主」行動座談會在台南市關帝殿前廣場舉行，民眾到場支持。（記者...
民進黨「反濫權、護民主」行動座談會在台南市關帝殿前廣場舉行，民眾到場支持。（記者吳淑玲／攝影）

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