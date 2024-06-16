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藍：操兵對抗 不然2026怎麼選

記者林縉明、黃婉婷、王千豪／台北16日電
立法院會將於本周五處理國會改革覆議案，藍綠將在立法院外的青島東路各自動員群眾，正面對決。圖為立院審查國會改革法案時，民間團體發起的集結行動。（本報資料照片）
立法院會將於本周五處理國會改革覆議案，藍綠將在立法院外的青島東路各自動員群眾，正面對決。圖為立院審查國會改革法案時，民間團體發起的集結行動。（本報資料照片）

國會改革朝野大戰二部曲開打，行政院針對修法提出覆議，藍綠啟動下鄉宣講大打輿論戰，背後目的不只為爭取國會改革話語權，而是累積民意，為下場大選提前操兵，綠更有意為未來可能開啟的「大罷免時代」增添氣勢。

國民黨跟民眾黨聯手通過國會改革法案，引發公民團體不滿，衍生出藍綠立委罷免戰，親綠民間團體鎖定國民黨立委傅崐萁、徐巧芯、葉元之，民進黨有意挾民意反攻藍白。藍營反嗆民進黨新北市立委張宏陸、吳秉叡、吳琪銘要小心。

民進黨人士表示，民進黨不會主動提倒閣案，目前也不會主動參與罷免案，當家不鬧事，但藍白若要提倒閣案，民進黨不怕一戰。

立法院國民黨團總召傅崐萁日前嗆聲，行政院所提覆議案未通過，卓榮泰是否請辭院長負責。民進黨把球丟回給國民黨，反嗆有種提倒閣案，一定支持解散國會重新改選。倒閣話題一出，民間團體已經開始醞釀罷免國民黨立委的聲浪，特別選定這屆選舉票數差距較小的區域，讓不少國民黨立委備感壓力，紛紛開始收斂發言，有的藍委轉趨低調，勤跑選區固樁。

以新北市為例，綠營點名葉元之、廖先翔、張智倫三位國民黨立委，國民黨內表示，綠營若真動手，國民黨也絕不會示弱，並且反點名吳琪銘、張宏陸、吳秉叡三位；除了新北，國民黨也留意桃園市、台中市、基隆市，特別是桃園市涂權吉和台中市三名年輕新科立委。

一名民進黨立委表示，面對罷免風潮掀起，說不緊張都是騙人的，國民黨內立委針對法案有不同聲音，就是最明顯的例子，各個選區的情況不一樣，有些選情膠著的地區，若重新改選情況可能會翻轉，民進黨要重新在國會過半並非沒有機會，相信藍白也清楚現在的情況，不敢提倒閣案，只是嘴巴喊喊。

民進黨內認為，反國會改革催生的青鳥行動意外成功，著實讓綠營為之一振，宣講是為延續熱度，讓「青鳥飛出台北」，不只為覆議案、釋憲案強化民意基礎，更能提早為2026年地方選舉操兵。

國民黨則鎖定2026年民進黨可能進行大反攻的縣市長預為因應，除了六都中的雙北、桃園及台中市，基隆市、新竹市、雲林縣也是觀察重點。

「他們在操兵，我們也要操兵，不然2026怎麼選？」國民黨立委、屏東縣黨部主委蘇清泉認為，民進黨下鄉宣講只是借題發揮，實際是在準備下一次的選舉，提前操兵。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎表示，上次在地方選舉中丟掉的新竹市，就是民進黨首要目標，市黨部一直密切關注地方動向；他批評民進黨滿腦子只有選舉；雲林縣黨部主委張嘉郡強調，施政有感才是王道，民進黨若每天都在想選舉，遲早會被選民唾棄。

國民黨 民進黨 罷免

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