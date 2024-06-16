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觀察站／青鳥已老？退燒危機浮現

記者 蔡晉宇

因應行政院針對國會改革法案提出覆議，本周將在立院審議，緊接著表決，民進黨前天起發動「護民主，反擴權」全台宣講活動。但從首發場的花蓮，到昨天台南場、新北場人潮年齡層來看，青鳥行動時立院外年輕族群已非主力，取而代之的是中年族群，青鳥退燒危機浮現。

民進黨舉辦「護民主，反擴權」全台宣講活動，最想複製青鳥行動中立院周邊集結者，超過半數都是20、30歲年輕人的場面；希望辦活動只是個媒介，點起年輕人火種，串連起全台星之火，對藍白立委形成壓力。但從首發場花蓮來看，人潮組成結構明顯少了年輕人，甚至年輕族群已非現場主力，取而代之的是熟悉的綠營造勢場合老面孔，年齡層也以中年為主；這情況延續到昨天台南、新北場次，亦是如此。

近兩周Google熱搜榜與大數據平台quickseek每日熱議題均顯示，國會改革相關的議題，已有些時間沒上榜了；諷刺的是，最近唯二稍微有相關的熱門網路搜尋排行，竟然是立法院長韓國瑜主持安排覆議案議程朝野協商時，和民進黨立委莊瑞雄的吵架橋段，另一件為民進黨團總召柯建銘室內抽菸被抓包。這兩起事件都只能算得上是花絮，已不是國會改革法案討論主軸，從登上熱搜的題材轉變，也顯示出「國會擴權」、「青鳥行動」等關鍵字本身正在退燒。

當熟悉的綠營選舉造勢場常客，再度出現在全台宣講場合，民進黨這回少了府院奧援的系列活動，是否能複製當年四大公投「四個不同意」熱度，有待觀察；19日起，連三天由親綠公民團體發起的重返立院集結活動，非動員自發性年輕人是否還會大量聚集，會是重要檢驗指標。

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