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黑白集／ChatDPP黨性不堅強

黑白集

賴總統宣示加速推動台灣AI行動計畫2.0，民進黨也推出ChatDPP聊天機器人為「反濫權、護民主」宣講助勢。不料ChatDPP吃了誠實豆沙包，實測「國會改革法案符合程序正義嗎？」竟回應「符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序」，窘得民進黨急喊卡。

全球瘋AI，輝達執行長黃仁勳走到哪就起風。民進黨鼓動青鳥、進行民粹動員，蹭AI也在情理之中，但現在要叫AI說謊或為反國會改革護航，就很容易出包。

例如ChatDPP回答共產黨和民進黨相似之處的問題，直指兩黨「在一些不實訊息行動上有相似之處」；又如詢問「中華民國＝中國？」ChatDPP毫不猶豫答「是的」；ChatDPP還坦言「民進黨的作法較為獨裁」，絲毫不顧民進黨顏面。

AI雖然好用，但畢竟得依靠既有資料庫進行數據運算，因此ChatDPP知道國會改革符合程序正義、認同中華民國等於中國，還能指出民進黨獨裁、散布不實訊息。民進黨蹭AI，卻沒料到ChatDPP黨性不堅強！

不過，最近科學家說，原本設計為誠實不欺的AI，已被培育發展出欺瞞技巧，未來可能在現實世界造成嚴重後果。這就是令人擔心的地方，ChatDPP「再教育」後，會不會也大談「反濫權、護民主」，還故意攪混「兩岸與兩國」，並狡猾拉馬英九來墊背？

國民黨不要笑，賴清德要洗滌人心，民進黨也會洗滌ChatDPP。（轉載自聯合報）

民進黨 AI 中華民國

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