陸男闖淡水 管碧玲：海巡被打趴是應得的

海委會主委管碧玲（右）。(本報資料照片)

中國大陸阮姓男子日前駕快艇 闖進淡水河漁人碼頭，在淡水河口待了51分鐘完全沒被發現，最後還是遊艇業者報警才攔下，引發首都防衛及國安疑慮，多位基層幹部因此被懲處。海委會主委管碧玲臉書 發文：「這次的錯，被打趴是應得的」，國民黨 立委王鴻薇痛批，管碧玲拿基層止血不成，又說不要抹煞基層的辛苦，目的就是保自己官位。

本報系聯合報報導，國民黨立委吳宗憲昨天在立法院院會關切陸籍男子駕船闖淡水河事件，指海巡有辨識上的困難，未來是否用修法的方式，要20噸以下漁船裝AIS系統？行政院長卓榮泰答詢，AIS熱像儀如果能裝置在小的漁船，像這次事件或許就能察覺出來「並非我們自己的船舶」。會盡快想辦法，降低國安事件牽扯到的因素。

管碧玲答詢，有關20噸以下小船要裝攜帶式AIS這點，即使是救生救難來講也會有助益，譬如海巡弟兄接到報案說有一艘台籍波特船失聯了，要去救災時不知道他在哪裡，若有攜帶式AIS，很快就可以救到了。

另據台北中國時報報導，管碧玲13日於臉書寫下：「我告訴海巡同仁：這次的錯，被打趴是應得的！但是，太陽升起，就要向前走！」海巡署14日對此回應，針對本案缺失，將積極檢討通報程序。管的話也引發不少海巡基層議論，海巡人員說，主委有她的理念和要求，大家也願意配合和策進，金門案後海巡署陸續取得不少經費，針對人員待遇和設備做提升，但此時主委竟講出「被打趴剛好」，大家聽起來都不是滋味。網友紛紛在其臉書留言，「怎麼不是妳被打趴」、「最該下台的裝沒事」。

據報導，管碧玲備詢時說，各國的海岸巡防都面對零漏接的挑戰，南韓也曾有陸艇載了六個人登陸，第五天才逮捕到第一個人。吳宗憲會後受訪怒斥，管碧玲拿國外例子搪塞，亂扯一通推責任，還情緒勒索，沒人不支持海巡，「管碧玲很喜歡情勒，我很不屑」。

民眾黨立委林憶君說，管碧玲身為主官，本就必須負最大責任，現在企圖用文青式的口吻來遮掩犯錯及造成國安漏洞的嚴重問題。林憶君向管碧玲喊話，身為國家岸海國門安全的重要防線，唯有真心誠意地認錯、真正找到問題並記取教訓，才能保家衛國。