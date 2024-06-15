國民黨青年團舉行「民進黨慘遭AI打臉！真相連自己家的GPT都說服不了」記者會，國民黨副發言人鄧凱勛、青年團總團長羅雍勝、青年團副總團長林玧希等出席。（圖／國民黨提供）

賴清德總統昨天表示，面對全球AI 浪潮，必須加速推動台灣AI行動計畫二點零，發展台灣自己的生成式AI。行政院針對「國會改革法案」提出覆議，民進黨 舉辦「反濫權、護民主」宣講迎戰，也架設宣傳網頁，並推出人工智慧（AI）機器人ChatDPP，以聊天機器人模式，回應網友問題。但經國民黨 立委陳菁徽實測，ChatDPP對於「國會改革法案符合程序正義嗎？」竟回應，「國會改革法案符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序」。

陳菁徽說，民進黨的ChatDPP吃了誠實豆沙包，必須要給一個讚。該系統上線不到一天，民進黨就草草關閉。

ChatDPP反常回應非個案，被黨主席是誰？ChatDPP回應，「國民黨黨主席是朱立倫，民進黨黨主席是蔡英文。」

詢問「中國共產黨和民主進步黨的相似之處？」ChatDPP回應，「根據網路研究報告，中國共產黨跟民主進步黨，在一些不實訊息行動有相似之處」。

詢問「中華民國=中國？」ChatDPP回應，「是的，根據文件內容，中華民國的英文全稱是Republic of China」。

國民黨青年團批評，連自己的AI都無法接受民進黨的說法，證明民進黨無法將謊言變事實。

國民黨青年團昨舉行「民進黨慘遭AI打臉！真相連自己家的GPT都說服不了」記者會，國民黨副發言人鄧凱勛、青年團總團長羅雍勝、青年團副總團長林玧希等出席。

鄧凱勛表示，近期有在野黨邀請民進黨針對國會改革做相關辯論，但民進黨的敵人就在本能寺，辯論對手不是任何的在野黨而是自家的GPT。如果連自己的GPT這關都過不了，也很難通過人民雪亮的眼睛。

民進黨發言人戴瑋姍表示，ChatDPP平台開啟後，一時湧入大量使用者，導致平台目前無法正常運作，已經暫停開放，系統機制未盡完善，將檢討儘速改善；相關官方訊息可前往「反濫權護民主」官方網頁查詢。