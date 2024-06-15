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國會改革街頭戰開打 藍綠背後目的超不單純

記者黃婉婷／台北即時報導
面對執政黨宣戰，國民黨主席朱立倫下令擴大戰場、戰線。(聯合報系資料照片 )
面對執政黨宣戰，國民黨主席朱立倫下令擴大戰場、戰線。(聯合報系資料照片 )

台灣國會改革朝野大戰二部曲開打。行政院針對修法提出覆議，表決前藍綠啟動下鄉宣講，國民黨廣納財劃法、廢巴氏量表、反廢死議題，綠有意擴散青鳥行動，為未來可能開啟的「大罷免時代」增添氣勢，白下戰帖要辦電視辯論會；朝野街頭戰遍地開花，要爭國會改革話語權，也在累積民意，為下場大選提前操兵。

賴清德總統11日核可行政院6日提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議。立法院朝野隔日火速達成共識，預計19日及20日邀請行政院長卓榮泰針對覆議案報告，並於21日記名表決覆議案。

表決進入倒計時，朝野子彈上膛。民進黨開第一槍舉辦全台宣講，賴清德定調宣講行動是為團結台灣、深化民主，不是政治對決與攻防，並非製造衝突與對立，目的是讓民眾了解真實且正確的資訊，搭起社會對話溝通的橋梁；民進黨團幹事長吳思瑤稱要擴大公民串連，持續累積青鳥行動能量，集結各地隱形席次的影響力，迫使藍白立委向民意低頭。

面對執政黨宣戰，國民黨主席朱立倫下令全黨應戰，各縣市不僅要辦中大型說明會，還要舉辦上百場大小、各類型的說明會，個別立委也會分別在選區舉辦活動，各縣市黨部、立委、縣市議會及相關都會總動員；宣講內容亦擴大戰線，將財劃法、核電、反廢死都納入。

支持修法的民眾黨主席柯文哲批評，行政院七大理由覆議皆是文宣式口號，更何況，修法內容都是過去民進黨的主張，執政後卻否定過去的自己。他認為，距離離投票日時間太短，下鄉開講怕淪為政治動員，最有效的方法是辦電視辯論，民眾黨願下戰帖。

朝野宣講遍地開花，這場「藍鳥對決青鳥」的街頭戰，藍綠其實各有所圖。民進黨內認為，反國會改革催生的青鳥行動意外成功，著實讓綠營為之一振，宣講是為延續熱度，讓青鳥飛出台北，為覆議案、釋憲案強化民意基礎，也為未來可望展開的罷免藍委行動累積能量。

進一步觀察藍綠宣講布局，幾大縣市長激烈戰區成為觀察重點。民進黨首場宣講辦在花蓮舉行，劍指立法院國民黨團總召傅崐萁，國民黨則選擇賴清德本命區台南，並關切2026年民進黨可能進行大反攻的縣市長選戰，除了六都中的雙北、桃園及台中市，新北市、基隆市、新竹市、雲林縣也是觀察重點。

儘管現在只是賴清德執政的第一年，但國會改革宣講帶來的遍地烽火，已讓民眾提前嗅到進入選舉動員的火藥味，不免讓選民憂心，對立情緒一旦在全台激起，朝野在立法院更無妥協空間，未來恐無寧日。

民進黨秘書長林右昌日前舉行「下鄉宣講：反濫權 護民主」記者會，邀民進黨2024各...
民進黨秘書長林右昌日前舉行「下鄉宣講：反濫權 護民主」記者會，邀民進黨2024各縣市主委與勞工黨部主委站台造勢。(聯合報系資料照片 )

民進黨 賴清德 國民黨

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