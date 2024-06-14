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美軍售報告疑灌水 卓榮泰：國防部沒有規避延宕

記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、秘書長龔明鑫（左）、副院長鄭麗君（右）上午出席立法院院會。(記者葉信菉／攝影)
行政院長卓榮泰（中）、秘書長龔明鑫（左）、副院長鄭麗君（右）上午出席立法院院會。(記者葉信菉／攝影)

針對美國售台武器屢傳交貨延宕，國防部報告指出，目前進行中的對美重大軍購案共18項，其中3項延宕，2項超前，其他進度正常，被質疑有灌水之嫌。行政院長卓榮泰今日表示，國防部沒有規避延宕問題。

國防部提交立法院的報告指出，延宕交運的項目包括：拖式反裝甲飛彈、F-16A/B戰機升級案、F-16C/D Block70戰機採購等共計18項。提前交運項目包括：M142海馬士多管火箭系統，原計畫民國116年交運的18套發射系統，可提前至115年；標槍反裝甲飛彈，執行年度至113年，總數400枚，現已交運251枚，超前51枚。

不過，中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，此報告的「延宕」與「超前」，並非基於這些軍購當初的交運期程，而是與修改後的期程相比。若按雙方最早版本發價書期程，包括M1A2戰車在內多項是延後。

行政院長卓榮泰今天在立法院受訪回應，據他所知道，他們一向都非常地清楚，美國持續地重視台灣國防安全及安全防衛的各項承諾，政府表示肯定跟感謝。

卓榮泰強調，國防部的報告當中，並沒有規避延宕的問題，台灣會持續地強化國防，展現自我防衛的決心，台美雙方一定會深化、鞏固，繼續維護雙方緊密的安全夥伴關係，這個是國家重要的政策。

國防部

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