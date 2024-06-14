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觀察站／國會改革覆議案順利表決？翻盤？朝野諜對諜

記者 王千豪、唐筱恬、蔡晉宇
民眾黨立法院黨團總召黃國昌舉會計法覆議案僅處理一天為例，呼籲立法院處理國會改革覆議案要有效率。（本報資料照片）
民眾黨立法院黨團總召黃國昌舉會計法覆議案僅處理一天為例，呼籲立法院處理國會改革覆議案要有效率。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜13日召集朝野協商覆議案處理日程，藍綠白為日期吵得面紅耳赤，民進黨團書記長莊瑞雄不滿被跳過，拍桌質疑韓國瑜議事不公；韓也動怒反嗆「你拍什麼桌子！我終於知道你血壓為什麼會高」，更冒金句指莊「雞蛋內挑鋼筋」。

朝野最後在吵吵鬧鬧中取得共識，決議於21日進行記名投票表決。但21日是否真能順利完成議決？儘管民進黨團總召柯建銘一再稱不會杯葛，藍營仍不敢輕忽，14日將開黨團大會討論如何攻防。另對於柯建銘日前公開拉票，呼籲「藍白六壯士起義來歸」，國民黨團也密切關注；為防藍委跑票，是否祭出黨紀，也受矚目。

藍綠白雖然簽下朝野協商結論，但13日朝野協商時，藍綠白仍上演諜對諜。國民黨團、民眾黨團為提防民進黨團拖過15天覆議期限，將使得原先三讀條文失效，紛紛提議14日就開全院委員會處理；民眾黨團總召黃國昌還一度舉會計法覆議案僅處理一天為例，呼籲立法院議事要有效率，但遭民進黨團幹事長吳思瑤反駁當時會計法覆議案是因文字有疏漏，才一天處理完畢，與國會改革情況不同。

協商過程中也頻頻擦出火藥味。黃國昌見討論沒聚焦在重點上，提議黨團協商「不要扯一些有的沒有的」，此時柯建銘立刻按麥克風鍵發話質疑「你現在有沒有針對主席在回答？」讓黃國昌火冒三丈，氣得連續咆哮四次「現在是可以插嘴嗎？」柯建銘則反擊，「國民黨總召傅崐萁插嘴，你怎麼不制止他？」雙方嗆聲達五分鐘。

儘管民進黨立委多次提及不會杯葛議事，但最後朝野決定簽下協商結論時，黃國昌仍提議把「不占領主席台」寫在協商結論上，遭綠營反對，柯建銘更嗆「明明都是你們在霸占」。

朝野雖簽字於21日表決，但覆議案能否順利進行仍待觀察。民進黨團人士表示，已知覆議案翻盤機會不大，當前戰略目標明確，就是訴諸民意，未來覆議案在立院審議時，綠營立委發言也會對準全台「反擴權、護民主」宣講，「暫定」不會採占領主席台等激烈手段。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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