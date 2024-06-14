朝野激辯2小時 國會改革覆議案21日記名表決

總統府秘書長潘孟安（右二）13日陪同考試院長被提名人周弘憲（後排中）等人，拜會立法院長韓國瑜（左）。（記者潘俊宏／攝影）

針對行政院對國會改革法案提出覆議案，立法院長韓國瑜 昨召集朝野協商。歷經數波口角衝突後，朝野決議於19日、20日召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰列席說明，並於6月21日記名投票表決。行政院發言人陳世凱表示，卓榮泰一定會配合，也盼覆議能得到立法院的正面結果。

陳世凱說，行政院提出覆議，目的是要透過憲政運作過程，請立法院再次審視法案內容，找出符合憲法及國家利益的最大共識，妥適回應公民社會的訴求，因此會透過各種管道持續溝通，增進彼此對話與討論空間。

韓國瑜昨一早召集朝野協商行政院移請立法院覆議案相關事宜。國民黨 團書記長洪孟楷提出兩方案，一是今日院會上午邀請卓榮泰說明並備質詢，下午表決；另一方案為6月17日召開全院委員會，18日上午表決。

民眾黨團總召黃國昌表示，覆議案須在憲法規定的期限內處理，過去都有前例可援引，以立法院運作有效率為最高考量；但他也建議，把「不占領主席台」寫進黨團協商結論。

協商過程中，民進黨 團多次提及不會占領主席台或杯葛議事進行，並強調覆議案是要讓社會冷靜、立法院冷靜，主張花費更多時間討論。

民進黨團總召柯建銘表示，國民黨主席朱立倫說要辦百場說明會，結果國民黨團一天就要結束掉，司馬昭之心全國皆知，民進黨團沒辦法接受。

韓國瑜彙集朝野意見後，達成協商結論：各黨團同意定於6月19日及20日召開全院委員會，審查行政院所提覆議案。審查邀請行政院長列席說明，分別由國民黨團推派11人、民進黨團推派11人、民眾黨團推派二人詢答；每位委員詢答時間為十分鐘。覆議案定於6月21日上午報告事項處理完畢，進行記名投票表決。

此外，總統府秘書長潘孟安昨天率考試院正副院長、考試委員被提名人拜會韓國瑜，雙方會談約十分鐘。會後媒體問到國會改革覆議案一事，潘孟安強調，總統非常關心表決結果，不管立法院結果如何，「基本上賴總統都尊重表決結果」，也期待朝野有效對話，未來無論是覆議案或相關議程，都可以符合「合憲、合法」程序。賴清德是否會至立法院國情報告？潘孟安表示，賴清德總統對國情報告抱持開放態度，但必須建立在「合法、合憲」的基礎上。