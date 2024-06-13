藍委：青鳥個資自綠主管會議流出 源頭「是方電訊」

國民黨立委徐巧芯12日質詢爆料，讓「是方電訊」引發關注。圖為2021年10月，時任總統蔡英文(中)與NCC主委陳耀祥(左)、是方電訊董事長吳彥宏(右)出席是方電訊LY2智慧機房工程動土典禮。(本報資料照片)

民進黨 政策會執行長王義川指稱，手機訊號定位可分析「青鳥行動」與「太陽花」群眾個資及政黨傾向，引發監控人民質疑。國民黨立委徐巧芯昨稱接獲密報，5月27日民進黨新媒體中心主任詹賀舜在「黨政主管會議」提出中華電信子公司「是方電訊」交叉比對報告，當天下午王義川就上節目大談依據手機訊號分析青鳥運動成員背景，徐還質疑是方電訊與民進黨關係密切。

民進黨秘書長林右昌表示，絕對不是徐巧芯說的那樣，相關說法令人匪夷所思，難道徐巧芯裝了竊聽器在監控民進黨中央黨部嗎？王義川則持續神隱，昨無進一步說法。

是方聲明指出，該公司為二類電信業者，業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊系統服務，也與行動個資蒐集無關；公司提供的網路輿情分析服務，乃合作廠商以關鍵字搜尋網路公開訊息分析網路聲量，無涉任何個人資料與隱私，坊間諸多公司也有此服務，所有資料皆為網路公開訊息。

立法院外交及國防委員會昨邀國安局長蔡明彥率相關機關提出「國家如何運用民間通信設施蒐羅國安資訊」專案報告，NCC、法務部、中華電信等代表也列席。

徐巧芯質詢指出，是方電訊是中華電信旗下唯一擁有IDC（網路資料中心）的子公司，董事長吳彥宏曾長期擔任新潮流政治人物的幕僚，蔡英文 總統任內還出席該公司機房開幕剪綵；監察院網站可看到，該公司於2016、2020年總統大選，都曾受雇於蔡英文陣營進行輿情分析與監測業務。

中華電信副總經理林文智表示，是方電訊是獨立運作公司，與中華電信的合作項目是資料中心，中華電信未將客戶資料儲放在是方機房。徐巧芯追問，是方公開業務是IDC機房，為何有幫候選人監控分析輿情的業務？林文智說會去了解。

徐巧芯還質疑，是方公司網站提及，中國大陸各大電信業者都是其合作客戶，是否可能出現國安資訊破口？

蔡明彥回答，政府向電信業者調資料須經12道行政程序，也要送高院 裁示；本案可能是市場分析師與電信業合作大數據分析，若是這類活動，國安局沒有評論。