徐巧芯：是方老董是賴清德親信 總統府：抹黑

民眾黨立委黃國昌昨天表示，民進黨 政策會執行長王義川自曝掌握政治集會人流交叉比對資訊，他昨天向國家傳播通訊委員會（NCC）詢問調查進度，從副主委翁柏宗的答詢結論可得知NCC迄今還沒掌握民進黨高階幹部如何違法取得資料。

黃國昌說，藍委徐巧芯揭露民進黨高階幹部取得的資料，來自民進黨5月27日的一場會議，有其他一級主管拿著「是方電訊」製作資料，倘若此事為真，NCC絕不能等閒視之，應盡速查明。

他說，民進黨全面執政以來，中華電信集團旗下子公司一片「綠油油」，是方電訊董事長就是新潮流要員吳彥宏，但從公開資訊可以發現，是方電訊的營業項目沒有輿情監控分析。

黃國昌指出，另名新潮流大將、行政院前發言人陳宗彥涉嫌接受性招待請辭，過去擔任台南市民政局長期間發包台南市民政局的「107年(2018年)網路輿情監測分析服務案」，也恰巧就是由是方電訊得標。

此外，徐巧芯昨天質詢時指出，吳彥宏為總統賴清德 親信。總統府發言人郭雅慧表示，此為胡亂拼湊資訊，刻意進行錯誤連結，惡意抹黑。

郭雅慧說，賴總統與是方電訊及其相關人士皆無往來，呼籲個別立委勿為博取政治聲量，進行不實指控。