國會改革案覆議攻防 綠周末宣講 藍百場說明 白諷全口號

國會改革法案政院啟動覆議，藍綠將展開新的交鋒；圖為國民黨團總召傅崐萁(右)與民進黨團總召柯建銘(左)對新住民基本法相關草案有爭執。(記者曾原信／攝影)

立法院通過國會改革法案，戰場轉移成覆議案攻防戰。民進黨 將於本周末發起六場「反擴權，護民主」宣講活動，身兼民進黨主席的賴清德 總統昨天也在民進黨中常會表示，下鄉宣講行動，不是為了民進黨，而是為了讓民眾了解真實、正確資訊，釐清法案的相關內容。國民黨 主席朱立倫則宣布，將舉辦上百場說明會，讓民眾清楚了解國會改革的重要性。

民進黨秘書長林右昌昨與24位地方黨部主委一同出席「反擴權，護民主」啟動記者會。林右昌表示，14日將在花蓮縣舉辦「反擴權，護民主」宣講首發場，15日有新北市、台南市兩場；16日則有台中市、台北市、桃園市3場次。

國民黨方面首場說明會15日將於台南東區龍山社區中心舉辦，直攻賴清德總統本命區。相關說明會從原本各縣市至少舉辦一場「升級」為百場規模；國民黨組發會規畫，將延至7月中旬辦完。

朱立倫昨在中常會表示，國會改革台灣是第三波民主最重要的一步，目前已完成第一步；此外還有國民黨推動修正「財政收支劃分法」、80歲以上長者免巴氏量表、反廢死等主張。他也希望百場以上的說明會，能延伸到未來街頭宣講。

民眾黨柯文哲昨天發信給所有黨員，提及立法院議場變成競技場，民進黨抹黑、抹紅在野黨，導致朝野對立更加嚴重，行政院以七大理由提出覆議，然而全部都是文宣式口號，民眾黨還是會把理念說清楚，也希望黨員發揮力量，傳達更多正確資訊給親朋好友。

柯文哲說，過去立法院最為人詬病，就是立法院變成立法局，放任行政權獨大，民眾黨期待國會能夠實質監督、有效制衡，但國會改革三讀通過後，行政院卻以七大理由提出覆議，全部都是文宣式口號。他無法認同賴清德總統核可覆議時指控「審議程序不符民主原則」，因為，這些法案都是民進黨過去主張，怎麼執政後卻否定過去的自己？