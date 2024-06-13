我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

中華電信16子公司 民進黨派系盤踞

記者唐筱恬╱台北13日電

是方電訊董事長吳彥宏被國民黨立委徐巧芯點名與綠營關係密切，曾是新潮流大老、海基會前董事長洪奇昌的助理。藍委曾爆料，2016年蔡政府上任後，國營事業陸續盤踞綠營人馬，特別是中華電信旗下16家轉投資公司都是「小金雞母」，也成為綠營派系兵家必爭之地。

台北市副市長林奕華任國民黨立委時期，曾整理過一份「中華電信子公司政黨關係任用大追蹤」名單，包括春水堂科技娛樂前董事長許志仁、中華資安國際前董事長陳振楠、光世代建設開發前董事長陳光雄、中華投資董事長李瑞倉及總經理丁彥致、神腦國際前董事長賴勁麟、中華黃頁多媒體前董事長張世忠等人，都與民進黨政府關係密切。

被徐巧芯點名的吳彥宏，屬於親新潮流系統，在洪奇昌任海基會董事長時，曾擔任海基會董事會執行秘書，熟悉兩岸事務，之後轉入電信領域。而監察院長陳菊人馬、中華投資董事長李瑞倉，曾任高雄銀行董事長、金管會主委，2017年因慶富案下台後，同年11月就到中華投資擔任董事長迄今。

另外，中華投資公司總經理丁彥致，弟弟是雲林縣前縣長蘇治芬子弟兵、雲林縣前副縣長丁彥哲，目前丁彥哲也轉為台灣菸酒公司董事長，還是菸酒公司歷任最年輕董座。

神腦國際一度被新潮流插旗，董事長原為前立委賴勁麟擔任，賴勁麟在女兒賴品妤力拚立委連任後請辭雲豹能源等所有子公司董事長，神腦國際董事長去年由新竹市前議員、行政院前政務顧問鄭宏輝接任。鄭被視為柯建銘子弟兵，之後因性騷擾疑雲請辭神腦董座，目前神腦董事長由林榮賜接任。

投資 國民黨 性騷擾

上一則

陸男闖淡水河 台國安第一時間開會 陸指個人行為

下一則

貴婦奈奈男友父、名醫黃立雄欠稅 禁奢令啟動

延伸閱讀

被控涉潛艦聲紋等案 徐巧芯對大姑老公及周刊提告

被控涉潛艦聲紋等案 徐巧芯對大姑老公及周刊提告
徐巧芯遭爆涉潛艦聲紋不法案 顧立雄：應沒洩漏問題

徐巧芯遭爆涉潛艦聲紋不法案 顧立雄：應沒洩漏問題
NCC訴訟費飆千萬 卓榮泰：機關權利

NCC訴訟費飆千萬 卓榮泰：機關權利
中國中止134項ECFA關稅減讓 徐巧芯：傳產廠商感到恐慌

中國中止134項ECFA關稅減讓 徐巧芯：傳產廠商感到恐慌

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？