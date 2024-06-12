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罷免謝國樑新招 外送車變宣傳車

台灣新聞組／台北12日電
山海公民拆樑行動團隊與外送員合作，在外送箱安裝罷免基隆市長謝國樑文宣，尋求更多民眾連署支持。(圖／李晏蓉提供)
山海公民拆樑行動團隊與外送員合作，在外送箱安裝罷免基隆市長謝國樑文宣，尋求更多民眾連署支持。(圖／李晏蓉提供)

推動罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，鎖定Uber Eats外送員支持，在外送箱加裝罷免文宣。拆樑團隊昨天說，已有一輛外送機車變身另類宣傳車，另有六、七名外送員表態加入陣容。罷免案第二階段連署門檻是3萬792人，目前收到超過1萬7000份連署書。

Uber Eats昨天表示，這是外送員自行決定並選擇的行為，和公司及品牌立場無關。基隆市政府發言人呂謦煒則說，市府不受罷免案影響，團隊會專心拚市政。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，8日啟動這項宣傳計畫首日，有兩名Uber Eats外送員到連署據點領取廣告物。就她了解，只有一人裝上廣告文宣，騎機車上路幫忙爭取民眾連署支持罷免案。昨天又媒合六、七名外送員加入，因連署點沒開，還沒發給他們廣告文宣看板。

2022基隆市長選舉人數30萬7913人，山海公民拆樑行動推動罷免謝國樑，第一階段提議人數達標，第二階段連署門檻為選民數10%以上，至少3萬792人。第三階段罷免投票，同意票要多於不同意票，且達原選舉人總數四分之一以上，也就是7萬6979票才通過。

山海公民拆樑行動團隊5月11日展開第二階段連署作業，目標5萬份，到昨天收到超過1萬7000份連署書。第二階段連署最晚7月8日送交中選會，團隊考量需要時間造冊，預計6月30日截止收取連署書。

據了解，Uber Eats認為公司與外送員並非僱傭關係，外送員都是自由服務承攬，具備高度自主性，可以決定工作地點、時間、方式，除非外送員的行為已危害到安全，公司才會加以勸導，否則沒有立場規定外送員不能做什麼。

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